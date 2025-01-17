Suriye\'nin kuzeyinde saldırı hazırlığı yapan 29 terörist öldürüldü

Dünya

Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'de yeni bir dönemin kapıları ardına kadar açılırken sınır hattımızdaki terör unsurları tehdit oluşturmayı sürdürüyor.

KANDİL'E AĞIR DARBE

Suriye'de terör örgütü PKK/ YPG unsurlarına yönelik operasyonlarına hız kesmeden devam eden Milli Savunma Bakanlığı bugün dikkat çeken bir hamlede daha bulundu.

29 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Suriye'de saldırı hazırlığı yapan örgüte yönelik operasyonda 29 terörist etkisiz hale getirilirken MSB'den yapılan açıklamada "Teröristler için kaçacak yer yok, hiçbir yer onlar için güvenli değil" ifadeleri kullanıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde; "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığı yapan 29 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi. Her nerede olursa olsunlar terör örgütleri ile mücadelemiz, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek!"