Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığı yapan 29 terörist öldürüldü - Son Dakika
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Dünya

Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığı yapan 29 terörist öldürüldü

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61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'de yeni bir döneme girilirken bölgede bulunan terör unsurları tehdit oluşturmaya devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı'nın bölgeye yönelik operasyonları hız kesmeden devam ederken bugün Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığı yapan 29 terörist etkisiz hale getirildi.

17.01.2025 11:46
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Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'de yeni bir dönemin kapıları ardına kadar açılırken sınır hattımızdaki terör unsurları tehdit oluşturmayı sürdürüyor.

KANDİL'E AĞIR DARBE

Suriye'de terör örgütü PKK/ YPG unsurlarına yönelik operasyonlarına hız kesmeden devam eden Milli Savunma Bakanlığı bugün dikkat çeken bir hamlede daha bulundu.

29 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Suriye'de saldırı hazırlığı yapan örgüte yönelik operasyonda 29 terörist etkisiz hale getirilirken MSB'den yapılan açıklamada "Teröristler için kaçacak yer yok, hiçbir yer onlar için güvenli değil" ifadeleri kullanıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde; "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığı yapan 29 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi. Her nerede olursa olsunlar terör örgütleri ile mücadelemiz, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek!"

Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığı yapan 29 terörist öldürüldü
Suriye\'nin kuzeyinde saldırı hazırlığı yapan 29 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye, Güncel, Dünya, Terör, Son Dakika

Son Dakika Dünya Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığı yapan 29 terörist öldürüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • Johny Guitar:
    ekRUM yalanoğlu üzülür buna 68 45 Yanıtla
  • AHMET YILMAZ:
    Yalan 23 51 Yanıtla
  • Serkan Acar:
    HEPİNİZ TEK TEK İTLAF EDİLECEK VE O MEŞHUR SARI TORBAYA GİRECEKSİNİZ 37 31 Yanıtla
  • Hasan Yılmaz:
    etkisiz hale grtirildi ne la...itlaf edildi diyeceksiniz.. 53 7 Yanıtla
  • Yaşar Akyüz:
    leş diyelim 39 6 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    inana varmı ;) 5 7 Yanıtla
  • Şenel Demircan:
    ?????????? bol bol bol olsun inşallah 8 3 Yanıtla
  • Hidir Akbaba:
    Ahmet Yılmaz annesi mannesi be bağlı bulunduğu sıggıır kitlesi çok üzülmüş 4 3 Yanıtla
  • Adem Akpinar:
    ooooohhhhh 5 1 Yanıtla
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