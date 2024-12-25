Suriye\'nin yeni yönetiminden İran\'a kaos suçlaması

Dünya

Suriye'deki yeni yönetimin Dışişleri Bakanı Hasan Şeybani, X üzerinden dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Şeybani yaptığı yaptığı açıklama ile İran'ı Suriye'de kaos yaymaya çalışmakla suçladı.

Şeybani "İran, Suriyelilerin iradesine ve egemenlik haklarına saygı duymalı. İran'ı Suriye'de kaos yaymaması konusunda uyarıyoruz. İran'ı son açıklamalarından sorumlu tutacağımızı belirtiyoruz" ifadelerini kullandı.

UÇUŞLARA ARA VERİLDİ

Öte yandan İran Sivil Havacılık Teşkilat Başkanı Hüseyin Purferzane, İran ile Suriye arasındaki uçuşlarla ilgili olarak bir süreliğine ara verildiğini açıklamıştı.