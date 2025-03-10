Suriye'de Esad yanlılarının ardından PKK da saldırdı - Son Dakika
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Dünya

Suriye'de Esad yanlılarının ardından PKK da saldırdı

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Suriye'de geçtiğimiz hafta devrik rejim unsurlarının saldırıyla başlayan kalkışma sonrası terör örgütü YPG/PKK Halep'e saldırdı. Örgütün saldırısına karşılık verildi ve terör eylemini engelledi. PKK/YPG'ye kayıplar verdirildiği belirtilirken Mezze ve Cebel bölgelerinde yuvalanan devrik rejim unsurlarına da el bombasıyla saldırı düzenledi. Bölgede çatışmalar sürüyor.

10.03.2025 12:37
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Suriye'de Lazkiye ve çevresinde çıkan olaylarda ölü sayısı 1000'i aşarken bir saldırıda terör örgütü PKK/ YPG'den geldi.

SALDIRILARA KARŞILIK VERİLDİ

Günün ilk saatlerinde, Suriye'nin Halep iline bağlı Şeyhmaksut ve Eşrefiyye mahallelerinde varlığını sürdüren terör örgütü, Tarsus ve Lazkiye'de yaşananları fırsat bilerek, Halep'te Suriye ordusu askerlerini hedef aldı. Suriye ordusu, Halep kent merkezinde örgütün saldırısına karşılık vererek, terör eylemini engelledi.

TERÖR ÖRGÜTÜ PÜSKÜRTÜLDÜ

Suriye Savunma Bakanlığı Sözcüsü Albay Hasan Abdülgani, Suriye Haber Ajansı SANA'ya yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin, Halep kent merkezindeki Eşrefiyye Mahallesi'nde PKK/YPG tarafından düzenlenen saldırıyı püskürttüğünü söyledi.

Haberde, terör örgütüne "kayıplar verdirildiği" de ifade edildi.

Suriye'de Esad yanlılarının ardından PKK da saldırdı!

DEVRİK REJİM UNSURLARIYLA DA ÇATIŞMALAR YAŞANIYOR

Ayrıca Şam'daki güvenlik kaynaklarına göre, Mezze 86 ve Mezze Cebel bölgelerinde yuvalanan devrik rejim unsurları, el bombasıyla saldırı düzenledi. Saldırının ardından, bölgedeki güvenlik güçleri ile saldırganlar arasında hafif silahlarla çatışma yaşandı.

ÖLÜ SAYISI 1000'İ AŞTI

Suriye'de Lazkiye ve çevresinde çıkan olaylarda ölü sayısı artıyor. Suriye İnsan Hakları Gözlem Evi'nden yapılan açıklamaya göre ölü sayısı bini aşmış durumda. Ölenlerin 700'den fazlasının yakın mesafeden ateş edilerek öldürülen kişilerin oluşturduğu kaydedildi. Çatışmalarda Esad yanlısı unsurlardan 148, Suriye hükümeti güçlerindense 125 kişinin öldürüldüğü açıklandı.

Suriye'de Esad yanlılarının ardından PKK da saldırdı!

SURİYE NASIL KARIŞTI?

Suriye'de devrik Esed rejimi unsurlarının 6 Mart'ta Lazkiye'nin Ceble ilçesinde düzenlediği saldırıda en az 11 güvenlik görevlisi hayatını kaybetmişti.

Saldırının ardından Suriye ordusu, tank, zırhlı personel taşıyıcı, çok namlulu roketatar gibi ağır silahların da bulunduğu yüzlerce araçtan oluşan takviye birlikleri Lazkiye ve Tartus illerine sevk etmiş, bölgede devrik rejim unsurlarının yakalanması için operasyon başlatmıştı.

Operasyonlarda en az 50 güvenlik görevlisi hayatını kaybederken, uluslararası basına ve sosyal medyaya, bazı silahlı grupların bölgede çok sayıda sivili hedef aldığı haberleri ve görüntüleri yansımıştı.

ŞARA'DAN UYARI

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara da devrik rejim unsurlarının 6 Mart'taki saldırıda kendilerini test etmeye çalıştığını söylemiş, birlik ve beraberlik mesajı vermiş, ülkeyi yeniden inşa etmek istediklerini ve kan dökme amaçlarının olmadığını ifade etmişti.

Şara, bölgedeki güvenlik güçlerini devrik rejim unsurlarına hızlı müdahaleleri ve performansları için tebrik ettikten sonra şunları kaydetmişti:

"Güvenlik güçlerine kimsenin aşırılığa ve tepkide ölçüsüzlüğe izin vermemesi gerektiğini vurguluyor ve bunu önlemek için çalışmaları gerektiğini söylüyorum. Bizi düşmanlarımızdan ayıran şey, ilkelerimize olan bağlılığımızdır. Ahlakımızdan vazgeçtiğimiz anda düşmanlarımızla aynı düzeye ineriz. Düşmüş rejimin kalıntıları, bir provokasyon peşinde koşuyor; bu provokasyon, aşırılıklara yol açarak onların işine yarayacak bir durum yaratmayı amaçlıyor."

Suriye\'de Esad yanlılarının ardından PKK da saldırdı

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Son Dakika Dünya Suriye'de Esad yanlılarının ardından PKK da saldırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Uuu bbb:
    aaaa reis daha emevi camiinde namaz kilacakti lütfen 27 48 Yanıtla
  • Deniz Tek:
    akrepe parti bu duruma ne diyor Acep 10 33 Yanıtla
  • Kerem7272:
    Hep ABD nin oyunu olaylar durulmasın karışsın ortalık istiyor. Tam da yavaş yavaş giderler dedik olay çıkarıyor bu sarı turp 28 2 Yanıtla
  • Erol MARASLI:
    Kana doymayan topraklar 26 0 Yanıtla
  • Murat Çevre:
    Bu işin arkasında İsrail ve İran var .. Bu arada Türkü nin yetinde olsam aynisini İran'a yaparım bunu hak ediyor. İran'da 30 milyonu aşkın Azeri ve çok çeşitli etnik kökenli guruplar mevcut bı karışırsa Süriyeden beter olur 15 2 Yanıtla
  • NURETTİN AVGIN:
    Bölgede çatışma ve kan eksik olursa ABD bölgenin kaynaklarından nemalanamaz, İran vekil güçlerini bir arada tutamaz, İsrail topraklarını genişletemez. Bunlar oradaki unsurları kaşıyacak ki bölgede huzur olmasın. 11 0 Yanıtla
  • Ers Çky:
    bölgede 3 yaratık var İsrail ABD ve İran. bu vampirler var olduğu sürece kan akmaya devam eder. 11 0 Yanıtla
  • Filozof sn.:
    ÜLKEYİ TERÖRİSTLER ELEGEÇİRDİ DAHADA ZOR DÜZELİR AMA EMEVİDE NAMAZLA BELKİ SANAYİDE BİLİMDE REFAHDA EKONOMİDE KALKINMA OLABİLİR 1 3 Yanıtla
  • Yasar Ertas:
    Olan Suriye'de herturlu örgüt Türk medyası tarafindan resmi olarak ya rejim ya rejim karşıtı ya oso ya Omo diyer urgutler hepsi sevimli sirin sempati duyurorlar mesele YPG Kürtler olunca terol örgünü 0 2 Yanıtla
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