Suriye ordusu Halep\'te YPG\'ye operasyona başladı

Suriye ordusu, 10 Mart Mutabakatı'na uymayan terör örgütü PKK/SDG'ye karşı başlattığı operasyonda vites yükseltti. Suriye ordusunun Halep kent merkezindeki operasyonları sonrasında bir mahalleye sıkışan terör örgütü YPG/SDG unsurlarının, Fırat Nehri'nin doğusuna gönderilmesi için "tahliye" süreci başladı.

OPERASYON ÖNCESİ HALEP'TE TAHLİYE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Bazı YPG'liler, Şeyh Maksut bölgesinden ayrılmayı reddederek tahliye otobüslerine ateş açtı. Suriye haber ajansı SANA Suriye ordusunun YPG'ye büyük bir operasyon hazırlığında olduğunu duyurdu. Operasyon için "16:00-18:00 saatleri arasında Şeyh Maksut'tan çıktın" uyarısı yapıldı.

SURİYE ORDUSUNDAN YPG'YE OPERASYON

Suriye ordusu harekete geçti. Halep'te terör örgütü YPG hedefleri ağır ateş altına alındı. Şehirde birçok noktada patlama sesi duyuldu.

Suriye Devlet Televizyonu El Ihbariyye de operasyonun yeniden başladığını bildirirken, haberinde, "Temizlik tamamlandığında mahalle, güvenlik güçlerine ve devlet kurumlarına devredilecek ve çalışmalar derhal başlayacaktır." ifadelerini kullandı.

TERÖR ÖRGÜTÜNDEN FİRARLAR SÜRÜYOR

SANA'nın bir güvenlik kaynağına dayandırdığı haberine göre, YPG/SDG'den kaçışlar sürüyor. Haberde, "Halep'te İç Güvenlik Güçleri tarafından yakalanan SDG'den firar edenlerin sayısı 100'e yükseldi." ifadeleri kullanıldı.

YPG, SİVİLLERİ CANLI KALKAN YAPTI

Öte yandan operasyon öncesi YPG, sivilleri canlı kalkan yaptı. YPG, sivillerin bölgeyi terk etmesine de izin vermezken, o anlar dron kamerasına yansıdı. Görüntüleri Suriye devlet medyası servis etti.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ

Ayrıca operasyon öncesi yapılan açıklamada, Şeyh Maksut'ta 18:30 itibarıyla sokağa çıkma yasağı ilan edildiği belirtildi. Mahalle, askeri bölge ilan edildi.

YPG ANLAŞMAYI İHLAL ETTİ

SANA'ya konuşan bir Suriye ordusu yetkilisi, "SDG'nin bazı üyeleri Halep'teki Şeyh Maksut mahallesini terk etmeyi reddediyor. Savaşmaya devam etmekte ısrar ediyorlar" dedi. Teröristlerin, kendilerini taşıyacak otobüslere ateş açarak tahliye için yapılan anlaşmayı ihlal ettiği kaydedildi.

VON DER LEYEN: AVRUPA ELİNDEN GELENİ YAPACAK

Gözler tahliye sürecine evrilmişken, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, Suriye'nin başkenti Şam'a resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. İki isim, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından Avrupa'nın Suriye'ye yönelik yaklaşımına dair güçlü mesajlar geldi.

Ursula von der Leyen, ABD merkezli X platformundan yaptığı paylaşımda Suriye halkına yönelik destek vurgusu yaptı. Von der Leyen, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"On yıllarca süren korku ve sessizliğin ardından Suriyeliler umut ve yenilenmeye doğru uzun bir yolculuğa başladı. Avrupa, Suriye'nin toparlanması ve yeniden inşası için elinden geleni yapacak."