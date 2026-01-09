Suriye ordusu YPG'ye süre verdi: Halep'i bir an önce terk edin - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Suriye ordusu YPG'ye süre verdi: Halep'i bir an önce terk edin

Suriye ordusu YPG\'ye süre verdi: Halep\'i bir an önce terk edin
09.01.2026 06:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye Savunma Bakanlığı, terör örgütü YPG/SDG'nin Halep'i terk etmesi için 03.00 ile 09.00 saatleri arasında ateşkes uygulanacağını duyurdu. Bakanlığın açıklamasında, bu adımın mahallelerdeki askeri durumu sona erdirmek, resmi kurumların yeniden işleyişini sağlamak ve evlerini terk eden sivillerin geri dönüşünü kolaylaştırmak amacıyla atıldığı belirtildi.

Suriye Savunma Bakanlığı, terör örgütü YPG/SDG'nin Halep'i terk etmesi için gece 03.00 ile 09.00 saatleri arasında süre tanındığını ve bu saatler arasında ateşkes uygulanacağını duyurdu.

BÖLGEYİ TERK ETMELERİ İÇİN SÜRE VERİLDİ

Bakanlıktan yapılan açıklamada, söz konusu mahallelerdeki "silahlı grupların" terör örgütü YPG/SDG'nin, bölgeyi 03.00'ten saat 09.00'a kadar terk etmesi gerektiği belirtildi.

Suriye ordusu YPG'ye süre verdi: Halep'i bir an önce terk edin

"SURİYE ORDUSU GÜVENLİ GEÇİŞLERİ SAĞLAYACAK"

Açıklamada, "Silahlı kişilerin sadece hafif bireysel silah taşımalarına izin verilecek. Güvenli geçişleri Suriye ordusu tarafından sağlanarak, ülkenin kuzeydoğu bölgelerine çıkışlarına imkan tanınacak." ifadeleri kullanıldı.

Suriye ordusu YPG'ye süre verdi: Halep'i bir an önce terk edin

SİVİLLERİN GERİ DÖNÜŞÜ SAĞLANACAK

Bakanlığın açıklamasında, bu adımın mahallelerdeki askeri durumu sona erdirmek, resmi kurumların yeniden işleyişini sağlamak ve evlerini terk eden sivillerin geri dönüşünü kolaylaştırmak amacıyla atıldığı belirtildi. Terör örgütü YPG/SDG çıkış sürecinin, iç güvenlik birimleriyle koordineli şekilde yürütüleceği kaydedildi.

Suriye ordusu YPG'ye süre verdi: Halep'i bir an önce terk edin

HALEP'TE YPG/SDG'YE OPERASYON

Suriye'de terör örgütü YPG/SDG, 6 Ocak'tan itibaren işgal ettiği bölgelerden Halep'te birçok noktaya saldırı düzenlemişti. Şam yönetimi, YPG/SDG'den anlaşmalara uymasını ve Halep'teki saldırıları sonlandırmasını istemişti.

Suriye ordusu YPG'ye süre verdi: Halep'i bir an önce terk edin

YPG/SDG'nin saldırılarını sürdürmesi üzerine Suriye ordusu, terör örgütünün işgalinde tuttuğu Halep'in Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerindeki mevzilerine nokta operasyonlara başladı. Bölgede çatışmalar sürerken terör örgütü Halep'te birçok sivil yerleşim noktasına saldırılar düzenledi.

Suriye ordusu YPG'ye süre verdi: Halep'i bir an önce terk edin

Terör örgütünün 6 Ocak'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 9 Suriyeli hayatını kaybetti, çoğu sivil 55 kişi yaralandı. Halep Kent Merkez Komitesi, Halep'te güvenli bölgelere tahliye edilenlerin sayısının 142 bin olduğunu duyurmuştu. Suriye ordusu, Eşrefiyye Mahallesini büyük ölçüde kontrol altına almıştı.

Suriye, Güncel, Terör, Dünya, YPG, Son Dakika

Son Dakika Dünya Suriye ordusu YPG'ye süre verdi: Halep'i bir an önce terk edin - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe transferi son anda iptal etti: Acun Ilıcalı hemen talip oldu Fenerbahçe transferi son anda iptal etti: Acun Ilıcalı hemen talip oldu
ABD’yi ayağa kaldıran cinayet Trump’ın polisleri dehşet saçtı ABD'yi ayağa kaldıran cinayet! Trump'ın polisleri dehşet saçtı
Maduro’nun kaçırılması sonrası ABD’den 3 aşamalı Venezuela planı Maduro'nun kaçırılması sonrası ABD'den 3 aşamalı Venezuela planı
Sarıyer’de motosikletiyle denize düşen sürücü hayatını kaybetti Sarıyer'de motosikletiyle denize düşen sürücü hayatını kaybetti
ABD’den iç savaşa sürüklenen İran’a yeni tehdit ABD'den iç savaşa sürüklenen İran'a yeni tehdit
Kan donduran cinayet Polisin olaydan sonraki tavrı daha da skandal Kan donduran cinayet! Polisin olaydan sonraki tavrı daha da skandal
ABD polisi tarafından öldürülen kadının kimliği belli oldu ABD polisi tarafından öldürülen kadının kimliği belli oldu
Maduro ve eşiyle ilgili dünyayı sarsan iddia gerçek çıktı Maduro ve eşiyle ilgili dünyayı sarsan iddia gerçek çıktı
Eski milli sporcunun akılalmaz ölümü Sırtındaki tüfek bir anda ateş aldı Eski milli sporcunun akılalmaz ölümü! Sırtındaki tüfek bir anda ateş aldı
Meteoroloji’den Türkiye’nin 4’te 3’üne “sarı“ kodlu uyarı Meteoroloji'den Türkiye'nin 4'te 3'üne "sarı" kodlu uyarı

02:21
Komşuda bilanço korkunç boyutlara ulaştı, İsrail’de ateşi körükleyecek hamle geldi
Komşuda bilanço korkunç boyutlara ulaştı, İsrail'de ateşi körükleyecek hamle geldi
01:07
İran’da protestolar şiddetlendi: Hava ulaşımı durdu, iletişim tamamen kesildi
İran'da protestolar şiddetlendi: Hava ulaşımı durdu, iletişim tamamen kesildi
23:56
Fenerbahçe, Matteo Guendouzi ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı
Fenerbahçe, Matteo Guendouzi ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı
22:58
Havalimanı teknikerine canına kıydıran şebeke çökertildi
Havalimanı teknikerine canına kıydıran şebeke çökertildi
22:55
Fenerbahçe’den Enes Ünal sürprizi
Fenerbahçe'den Enes Ünal sürprizi
21:56
Galatasaray, Can Armando transferinde mutlu sona ulaştı İşte İstanbul’a geliş tarihi
Galatasaray, Can Armando transferinde mutlu sona ulaştı! İşte İstanbul'a geliş tarihi
21:36
Minneapolis’te tansiyon yüksek: Protestoculara polis müdahale etti
Minneapolis'te tansiyon yüksek: Protestoculara polis müdahale etti
21:22
Benfica’da Jose Mourinho dönemi sona eriyor İşte yerine geçecek isim
Benfica'da Jose Mourinho dönemi sona eriyor! İşte yerine geçecek isim
21:15
İtalyan dağcılar 52 yıl önce bıraktığı notu buldular İşte o kağıtta yazılanlar
İtalyan dağcılar 52 yıl önce bıraktığı notu buldular! İşte o kağıtta yazılanlar
20:29
Suriye ordusu, Halep’te kritik bölgeyi kontrol altına aldı
Suriye ordusu, Halep'te kritik bölgeyi kontrol altına aldı
18:57
Bilanço belli oldu İşte kenti felç eden fırtanın yarattığı tahribat
Bilanço belli oldu! İşte kenti felç eden fırtanın yarattığı tahribat
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2026 06:41:42. #7.11#
SON DAKİKA: Suriye ordusu YPG'ye süre verdi: Halep'i bir an önce terk edin - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.