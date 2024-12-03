Suriye ordusundan videolu mesaj: İdlib'e geliyoruz - Son Dakika
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Dünya

Suriye ordusundan videolu mesaj: İdlib'e geliyoruz

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Muhaliflere karşı sahada ağır kayıplar veren Suriye ordusu çarpıcı bir video yayınladı. Videoda, "İdlib'e geliyoruz" mesajı yer aldı. Silahlı muhalifler, 30 Kasım'da İdlib'in tamamına yakınını PKK/YPG terör örgütünün elinden almıştı.

03.12.2024 23:23
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Silahlı muhaliflerin yıllar süren suskunluğunu bozduğu Suriye adeta kaynıyor. Beşar Esad rejimi ve PKK terör örgütünün elinden Halep, İdlib ve Tel Rıfat'ı birkaç gün gibi kısa bir sürede alan Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) başı çektiği silahlı muhalifler, ilerleyişini sürdürüyor.

SURİYE ORDUSU: İDLİB'E GELİYORUZ

Muhalif gruplar gözünü şimdi de Münbiç'e dikerken, sahada ağır zayiatlar veren Suriye ordusu çarpıcı bir video yayınladı. Videoda, "İdlib'e geliyoruz" mesajının yer alması dikkat çekti.

ESAD: DÜŞMANLARIMIZI MAĞLUP EDECEK KAPASİTEDEYİZ

Öte yandan Rusya'ya kaçtığı söylenen ancak Şam'daSuriye Devlet Başkanı Beşşar Esad geçtiğimiz günlerde açıklama yapmıştı. Esad, "Tüm teröristlere ve onların destekçilerine karşı yerleşimlerimiz ve toprak bütünlüğümüz korumaya devam ediyoruz. Müttefik ve dostlarımızın yardımlarıyla, saldırılar ne kadar şiddetli olursa olsun onları mağlup edip ortadan kaldırabilecek kapasitedeyiz" demişti.

MUHALİFLER 30 KASIM'DA İDLİB'İ ALMIŞTI

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında, 27 Kasım'da, Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı. 28 Kasım'da Halep'in batı kırsalından merkeze doğru hızla ilerleyen rejim karşıtı silahlı gruplar, 30 Kasım'da merkezin büyük bölümünü ele geçirmişti. 30 Kasım'da Han Şeyhun ilçesini alarak tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlayan silahlı gruplar, Hama ilinde de çatışarak ilerleyişini sürdürüyor.

Suriye Milli Ordusunun Halep kırsalında 1 Aralık'ta terör örgütü PKK/ YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda ise Tel Rıfat ilçe merkezi terörden kurtarıldı.

Suriye ordusundan videolu mesaj: İdlib\'e geliyoruz

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Son Dakika Dünya Suriye ordusundan videolu mesaj: İdlib'e geliyoruz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Mustafa Sagdic:
    esed hakl aga. adam ukesini koruyor. 13 70 Yanıtla
  • Zamanecocuk MUZAY:
    ALLAH a and olsun ki, ESED SUÇSUZ VE GARİP BİR HALDEDİR! TÜRKİYE NEDEN BU MÜSLÜMAN ADAMA DÜŞMAN KESİLDİ NEDEN? SİZİN FERASETİNİZE NE OLDU? BATI'NIN HER SÖYLEDİĞİNİ YAPMAK ZORUNDA OLDUĞUNU SANANLAR? SİZİ TEHTİD EDEN HER NEYSE ONUNLA YÜZLEŞME VAKTİ GELDİ... GAFİL OLMA ESED İLE GÖRÜŞME ZAMANI GELDİ.. TÜRKİYE UYAN! 8 25 Yanıtla
  • Komutan Logard:
    Anlaşsalarda şu savaş bitse Suriyelilerde gitse olacak artık. 22 2 Yanıtla
  • Zamanecocuk MUZAY:
    Ulan 13 da Suriye'yi çözemediniz mi bree inşaatçı takımı Türkiye!? ESED ile görüşme ediniz mi 13 Yıldır Gafiller? Ulan batı ile hergun tokalasiyorsunuz da yanındaki komşun ile neden işbirliği yapmadın? Amaç nedir ey Türkiye? Ülkeyi yıkmak mı? 4 16 Yanıtla
  • Zamanecocuk MUZAY:
    Ey Türkiye, Batı medyası Esed e kurduğu tuzakları yedin yuttun! Hiç mi aklınıza gelmedi, esedle gizli de olsa 13 Yıldır buluşup ne olup bitiyor konuşmadiniz? Çünkü korkaksiniz, çünkü niyetler bozuk, çünkü amaçlar başka! Ama Suriye Irak A Libya'ya Mısır'a benzemeyecek kadar korunuyor? Kim tarafından. CÜMLE ALEMLERİN SAHİBİ ALLAH C.C TARAFINDAN KORUNUYOR! DİKKAT EDİN,!? ANSIZIN CEHENNEMDE OLABİLİRSİNİZ! 2 4 Yanıtla
  • Eski Tüfek.:
    Çaresizce ve sahte bir hedef yanıltma taktiği bu , Münbiç'i şimdilik kurtarmaya çalışıyor ,.. Yıllardır ,ABD nin işgal ettiği yerlere ,petrol tesislerine neden gidemedin..??? 1 0 Yanıtla
  • V. A.:
    Ülkemize suriyeli akını olacak, sakın ama sakın sınıra sokmayın aslaaaaaa.. sınırın diğer tarafında kalmalılar 0 0 Yanıtla
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