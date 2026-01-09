Suriye ordusunun YPG'ye verdiği süre doldu! Yeni operasyon başlıyor - Son Dakika
Dünya

Suriye ordusunun YPG'ye verdiği süre doldu! Yeni operasyon başlıyor

09.01.2026 09:04
Suriye Savunma Bakanlığı, terör örgütü YPG/SDG'nin Halep'i terk etmesi için ateşkes uygulanacağını duyurmuş ve saat 09.00'a kadar süre vermişti. Suriye ordusunun terör örgütüne verdiği süre resmen dolarken, yeni bir operasyonun başlaması bekleniyor. ABD Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ise "Ateşkesi uzatmak için çalışıyoruz" açıklamasında bulundu.

Suriye Savunma Bakanlığı, terör örgütü YPG/SDG'nin Halep'i terk etmesi için gece 03.00 ile 09.00 saatleri arasında süre tanındığını ve bu saatler arasında ateşkes uygulanacağını duyurmuştu.

TERÖR ÖRGÜTÜNE VERİLEN SÜRE DOLDU

Bakanlıktan yapılan açıklamada, söz konusu mahallelerdeki "silahlı grupların" terör örgütü YPG/SDG'nin, bölgeyi saat 09.00'a kadar terk etmesi gerektiği belirtilirken, Suriye ordusunun terör örgütüne tanıdığı süre resmen doldu. Şam hükümetinin geceden bu yana devam eden ateşkesin ardından yeniden operasyonlara başlaması bekleniyor.

"SURİYE ORDUSU GÜVENLİ GEÇİŞLERİ SAĞLAYACAK"

Açıklamada, "Silahlı kişilerin sadece hafif bireysel silah taşımalarına izin verilecek. Güvenli geçişleri Suriye ordusu tarafından sağlanarak, ülkenin kuzeydoğu bölgelerine çıkışlarına imkan tanınacak." ifadeleri kullanıldı.

SİVİLLERİN GERİ DÖNÜŞÜ SAĞLANACAK

Bakanlığın açıklamasında, bu adımın mahallelerdeki askeri durumu sona erdirmek, resmi kurumların yeniden işleyişini sağlamak ve evlerini terk eden sivillerin geri dönüşünü kolaylaştırmak amacıyla atıldığı belirtildi. Terör örgütü YPG/SDG çıkış sürecinin, iç güvenlik birimleriyle koordineli şekilde yürütüleceği kaydedildi.

ABD: ATEŞKESİ UZATMAYA ÇALIŞIYORUZ

ABD Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Suriye ordusunun terör örgütü YPG/SDG'ye verdiği sürenin dolması sonrasında yeni bir açıklamada bulundu. Barrack "ABD, dün gece sağlanan geçici ateşkesi memnuniyetle karşılamaktadır. Bu ateşkesi ve anlayışı saat 9'daki süre sonrasına taşımak için yoğun bir şekilde çalışıyoruz" dedi.

HALEP'TE YPG/SDG'YE OPERASYON

Suriye'de terör örgütü YPG/SDG, 6 Ocak'tan itibaren işgal ettiği bölgelerden Halep'te birçok noktaya saldırı düzenlemişti. Şam yönetimi, YPG/SDG'den anlaşmalara uymasını ve Halep'teki saldırıları sonlandırmasını istemişti.

YPG/SDG'nin saldırılarını sürdürmesi üzerine Suriye ordusu, terör örgütünün işgalinde tuttuğu Halep'in Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerindeki mevzilerine nokta operasyonlara başladı. Bölgede çatışmalar sürerken terör örgütü Halep'te birçok sivil yerleşim noktasına saldırılar düzenledi.

Terör örgütünün 6 Ocak'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 9 Suriyeli hayatını kaybetti, çoğu sivil 55 kişi yaralandı. Halep Kent Merkez Komitesi, Halep'te güvenli bölgelere tahliye edilenlerin sayısının 142 bin olduğunu duyurmuştu. Suriye ordusu, Eşrefiyye Mahallesini büyük ölçüde kontrol altına almıştı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • 1234 1234:
    böyle süre müre den anlamaz onlar gerekeni yapin 66 24 Yanıtla
    Haydar Ali Can Haydar Ali Can:
    malesef öyle olmuyor.artısı eksisi ni iyi hesap etmek zorundasın, bir ülkenin bütün çıkarlarını, ve kerını zararını havadaki uçan kuşun yerdeki bütün canlının da hesabını yapmak zorundasın bu bir liseli çocukların kavgası değil. 2 0
  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
    YA BORAKIN SÜREYİ FALAN HEPSİNİ İTLAF EDİN 43 19 Yanıtla
  • Murat Çevre Murat Çevre:
    Ne kadar saçma bir durum hala süre veriyorlar hala başka bölgeye geçin diyorlar. Yani bu şu demek A bölgesinin terket B bölgesine geç değişen ne oldu 15 10 Yanıtla
  • Hakan Erkmen Hakan Erkmen:
    ezin ne süresi ya 12 7 Yanıtla
  • düzce1959 düzce1959:
    birde yalasaydınız tam olurdu 6 10 Yanıtla
