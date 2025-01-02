Suriye tarihinin ilk kadın valisi Süveyda'ya atandı - Son Dakika
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Dünya

Suriye tarihinin ilk kadın valisi Süveyda'ya atandı

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Suriye'deki yeni yönetim dikkat çeken bir atamaya imza atarak bir kadını valilik görevine getirdi. Dürzi nüfusun yoğun olduğu Süveyda kentinde valiliğe Muhsina al-Mahithawi atandı. Böylelikle al-Mahithawi, Suriye'nin ilk kadın valisi olarak tarihe geçti.

02.01.2025 15:54  Güncelleme: 16:27
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Suriye'de Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından kurulan yeni yönetim, dikkat çeken bir atamaya imza attı.

İLK KADIN VALİ

Mohsena al-Maithawi, halkın talebi üzerine Dürzi nüfusun yoğunlukla yaşadığı Süveyda kentine vali olarak atandı. Böylelikle Al-Maithawi, Suriye'nin ilk kadın valisi olarak tarihe geçti.

MOHSENA AL-MAİTHAWİ KİMDİR?

1970 yılında Süveyda'nın Libene köyünde dünyaya gelen Al-Maithawi, Şam Üniversitesi'nde Ticaret ve Ekonomi Fakültesi'ni bitirdi. Dürzi toplumundan olan Mohsena al-Maithawi, 1990'lı yıllarda Süveyda kentine bağlı Dera ilçesinin yönetiminde çalıştı ve Hazine bölümü başkanlığı da dahil birçok görevde yer aldı. Ancak Al-Maithawi, yönetimdeki yolsuzluklar nedeniyle 2023 Mart'ta istifa etti.

YENİ SURİYE'DE KADINLAR YÖNETİMDE

Esad'ın devrildiği 8 Aralık tarihinden bu yana Suriye'de kurulan yeni yönetimde kadınlar da söz sahibi oluyor. Geçtiğimiz günlerde Suriye Merkez Bankası Başkanlığı'na Meysa Sabrin, Suriye Kadın İşleri Ofisi Başkanlığı'na da Ayşe el-Dibs getirilmişti.

Suriye tarihinin ilk kadın valisi Süveyda\'ya atandı

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Son Dakika Dünya Suriye tarihinin ilk kadın valisi Süveyda'ya atandı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Su Ya:
    30 Türbedar, 114 Naib 6666 Kabir Kulu.... siz bu kadim büyüklerin yetiştirdiği ve büyük bir coğrafyanın gelecekteki liderlerini yetiştiren çok ama çok manevi akıllardır... selam olsun adaleti özgürlüğü ve hakkı savunanlara... 4 9 Yanıtla
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