Suriye ve Rus savaş uçaklarının misillemesi sonrası Türkiye'yi bekleyen büyük tehlike - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Suriye ve Rus savaş uçaklarının misillemesi sonrası Türkiye'yi bekleyen büyük tehlike

Geniş Video İzle

Günlerdir devam eden sıcak çatışmaların ardından Suriye'de Beşşar Esad rejimi güçleriyle çatışan rejim karşıtı silahlı gruplar, Halep kent merkezinin orta kesimlerine ulaştı. Bu gelişme sonrası gözlerin çevrildiği Suriye ve Rusya, misilleme için İdlib'e hava saldırısı başlattı. Bu misilleme stratejisi de 3.5 milyon kişinin yaşadığı İdlib'den Türkiye sınırına doğru yeni bir göç hareketini tetikleyebilir.

30.11.2024 10:54  Güncelleme: 11:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Üç gündür rejim güçleriyle çatışarak batıdan Halep kent merkezine doğru ilerleyen rejim karşıtı silahlı gruplar, Cuma günü öğleden sonra kentin dış mahalleleri Hamdaniyye, Yeni Halep ve Zehra eksenlerinde rejim güçlerinin savunma hatlarını kırarak buralardan Halep merkezine girdi.

HALEP ORTALARINA ULAŞTILAR

Rejim karşıtı silahları gruplar, akşam saatlerinde kentin iç mahallelerine kadar ilerledi. Silahlı gruplar, kentin merkezi konumundaki Sadallah El-Cabiri Meydanı'na ulaştı. Suriye rejimi Rusya'dan askeri yardım sözü aldı. Rusya'nın Şam'a askeri yardımlarının 72 saat içinde ulaşması bekleniyor.

Suriye ve Rus savaş uçaklarının misillemesi sonrası Türkiye'yi bekleyen büyük tehlike

ŞAM, RUSYA'DAN YARDIM İSTEDİ

Suriye rejimi Rusya'dan askeri yardım sözü aldı. Rusya'nın Şam'a askeri yardımlarının 72 saat içinde ulaşması bekleniyor. Suriye ve Rus savaş uçakları İdlib'de muhaliflerin ele geçirdiği noktalara yoğun hava saldırıları başlattı. Beşşar Esad rejimine ait savaş uçaklarının İdlib iline düzenlediği hava saldırısında 3 sivil hayatını kaybetti, en az 1 sivil yaralandı. Sivil Savunma (Beyaz Baretlilier) ekiplerinden alınan bilgiye göre, rejime ait savaş uçakları İdlib'e bağlı bir beldedeki petrol istasyonunu hedef aldı. Saldırıda 3 sivil yaşamını yitirirken, en az 1 sivil yaralandı. Yaralı, tedavi altına alındı. İtfaiye ekipleri, saldırı nedeniyle çıkan yangını söndürmeye çalışıyor.

Suriye ve Rus savaş uçaklarının misillemesi sonrası Türkiye'yi bekleyen büyük tehlike

TÜRKİYE'YE GÖÇÜ TETİKLEYEBİLİR

Suriye ve Rusya'nın, HTŞ'nin Halep ve batısındaki ilerlemesini durdurmak için başlattığı hava saldırısının önümüzdeki günlerde daha da şiddetlenmesi Hatay'ın hemen yanı başındaki İdlib'i tam bir kaosun içine itebilir. BM raporlarına göre İdlib bölgesinde büyük bir bölümü iç göçle yerlerinden olmuş insanların oluşturduğu 3.5 milyon dolayında bir nüfus yaşıyor. Böyle bir misilleme stratejisi Türkiye sınırına doğru yeni bir göç hareketini tetikleyebilir.

BAKAN FİDAN'DAN AÇIKLAMA

Halep'te muhaliflerin Suriye rejimine karşı ilerleyişiyle ilgili bir soruya yanıt veren Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Halep'te yaşanan çatışmalara Türkiye müdahil değil. Tedbirler alınıyor. Yeni bir göç dalgasını tetikleyecek hiçbir aksiyona girişmeyiz" ifadelerini kullandı.

Suriye ve Rus savaş uçaklarının misillemesi sonrası Türkiye\'yi bekleyen büyük tehlike

Güvenlik, Politika, Türkiye, Güncel, Suriye, İdlib, Dünya, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Suriye ve Rus savaş uçaklarının misillemesi sonrası Türkiye'yi bekleyen büyük tehlike - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Emrah Atak:
    Kapat sınır kapılarını bukadar basit ne tehlikesi yani açarsan herkese kapıları olacağı o 86 3 Yanıtla
  • Mustafa Sagdic:
    sinirini da koruyamiyorsan daha hala ne anlatiyorsun dunya 5 ten buyuktur bilmeem ne diye. yeter vallaha yeter billaha yeter. ulke resmen isgal ettiriliyor bedavadan 47 17 Yanıtla
  • oktay sayar:
    göç olmaz ,idlib e ,şam a giderler ,kalanlar rejim yanlisi 21 6 Yanıtla
  • Faruk Koç:
    Suriye içinde Türkiye’nin hakim olduğu yerlerde tutulabilir. Türkiye’ye gelmelerine gerek yok, oralar da güvenli 22 0 Yanıtla
  • Okan Durmuş:
    Suriye 1. uzman yarbay ve fahri c. başkanı HZ. RTE NE DİYOR? 11 4 Yanıtla
  • Mert TÜRKOĞLU:
    Rusyayı vuralım 2 5 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:18 O Ses Türkiye 2025 jürileri belli oldu O Ses Türkiye 2025 jürileri belli oldu
11:16 Muhalifler, ele geçirdikleri Halep’te Hafız Esad’ın heykellerini yıkmaya başladı Muhalifler, ele geçirdikleri Halep'te Hafız Esad'ın heykellerini yıkmaya başladı
10:54 Suriye ve Rus savaş uçaklarının misillemesi sonrası Türkiye’yi bekleyen büyük tehlike Suriye ve Rus savaş uçaklarının misillemesi sonrası Türkiye'yi bekleyen büyük tehlike
10:03 Suriye’deki son gelişmeler için dikkat çeken yorum: Esad’ın şah damarı kesildi Suriye'deki son gelişmeler için dikkat çeken yorum: Esad'ın şah damarı kesildi
09:11 Naci Görür, Antalya depremi sonrası kentsel dönüşüme dikkat çekti Naci Görür, Antalya depremi sonrası kentsel dönüşüme dikkat çekti
14:19 O Ses Türkiye’den kovulan Nur Cennet’in son halini görenler tanıyamıyor O Ses Türkiye'den kovulan Nur Cennet'in son halini görenler tanıyamıyor
14:15 Balayında facia: 26 yaşındaki yeni gelin sokakta ölü bulundu Balayında facia: 26 yaşındaki yeni gelin sokakta ölü bulundu
14:08 Geri dönüşüm karşılığında para ödenecek Sakın çöpe atmayın Geri dönüşüm karşılığında para ödenecek! Sakın çöpe atmayın
14:04 Kasım ayı yoksulluk ve açlık sınırı rakamları belli oldu Kasım ayı yoksulluk ve açlık sınırı rakamları belli oldu
13:49 Asgari ücret için ilk toplantı 10 Aralık’ta Asgari ücret için ilk toplantı 10 Aralık'ta
13:26 Kurşunlu Camii’nde Yangın Çıktı Kurşunlu Camii'nde Yangın Çıktı
13:25 CHP lideri Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı CHP lideri Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı
13:23 Adana’da yaya geçidindeki ölümlü kazada sürücü, hastalıkları nedeniyle tahliye edildi Adana'da yaya geçidindeki ölümlü kazada sürücü, hastalıkları nedeniyle tahliye edildi
12:58 Turhan Çömez sürgün yıllarını Haberler.com’a anlattı: Hapishaneye girseydim canlı çıkamazdım Turhan Çömez sürgün yıllarını Haberler.com'a anlattı: Hapishaneye girseydim canlı çıkamazdım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2024 11:39:30. #1.11#
SON DAKİKA: Suriye ve Rus savaş uçaklarının misillemesi sonrası Türkiye'yi bekleyen büyük tehlike - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.