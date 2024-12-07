Suriye ve Rusya, Humus'taki muhalifleri bombaladı - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Suriye ve Rusya, Humus'taki muhalifleri bombaladı

Suriye ve Rusya, Humus\'taki muhalifleri bombaladı

Suriye'de muhaliflerin aralıksız ilerleyişi devam ederken, Rus basınında dikkat çeken bir haber servis edildi. En son Fırat'ın doğusunu da terör örgütü PKK/YPG'ye bırakan Beşar Esad, Rusya'nın yardımıyla Humus'ta muhalif güçlere hava saldırısında bulundu. Suriye Savunma Bakanlığı saldırı sonucunda düzinelerce muhalifin öldürüldüğünü öne sürdü.

07.12.2024 14:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye'nin kuzeyindeki Halep'te 27 Kasım'da rejim güçleriyle çatışmaya başlayan muhalifler, başkent Şam'a açılan stratejik önemdeki Humus'a kadar ilerlemiş, Esad rejimine bağlı güçlerle çatışarak Dera ve Suveyda şehirlerini de ele geçirmişti. Son olarak muhalifler El Sanameyn kentini de ele geçirerek, Şam'a 20 kilometre kaldığını duyurdu.

Sıcak gelişmeler yaşanan bölge ile ilgili Rusya haber ajansı TASS'tan dikkat çeken bir haber servis edildi. Suriye Hava Kuvvetleri ve Rus Havacılık ve Uzay Kuvvetleri'ne ait savaş uçaklarının Humus'taki silahlı grupların yoğunlaştığı noktaları vurarak çok sayıda muhalifi öldürdüğü bildirildi.

SURİYE SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Suriye Savunma Bakanlığı'nın Facebook sayfasından hava saldırısıyla ilgili yapılan açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı: "Suriye ve Rus askeri uçakları, Humus ilinin kuzeydoğusundaki terörist grupların yoğunlaştığı noktaları vurarak onlarca teröristi öldürdü, araçlarını ve ekipmanlarını imha etti"

ESAD, FIRAT'IN DOĞUSUNU TERÖR ÖRGÜTÜNE BIRAKTI

Muhaliflere karşı günlerdir alan kaybeden Suriye rejimi çekildiği bölgeleri terör örgütü PKK/ YPG'ye terk ediyor. Son olarak Fırat Nehri'nin doğusundan çekilen rejim güçleri, Haseke il merkezi ve Kamışlı ilçesinde kontrol ettiği bölgeleri terör örgütünün işgaline bıraktı.

SURİYE'DEKİ GELİŞMELER

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında 27 Kasım'da Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı. 30 Kasım'da Halep'in merkezinin büyük bölümünü rejim güçlerinden alan rejim karşıtı gruplar, aynı gün tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlamıştı.

Gruplar, şiddetli çatışmaların ardından 5 Aralık'ta Hama kent merkezini rejim güçlerinden almıştı. Rejim karşıtı gruplar, başkent Şam'a açılan stratejik önemdeki Humus ilinin bazı yerleşim yerlerini ele geçirerek burada ilerlemeye başlamıştı.

Suriye'nin Ürdün sınırındaki Dera ilinde 6 Aralık'ta operasyon başlatan askeri muhalifler, çatışmaların ardından il merkezini rejim güçlerinden geri almıştı. Suriye Milli Ordusu'nun Halep kırsalında 1 Aralık'ta terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda ise Tel Rıfat ilçe merkezi, terörden kurtarılmıştı.

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, Politika, Aralık, Suriye, Dünya, Terör, Rusya, YPG, PKK, Son Dakika

Son Dakika Dünya Suriye ve Rusya, Humus'taki muhalifleri bombaladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Selami Karagülle:
    Rusya şu an dostlar alışverişte görsün davranışını sergiliyor 4 1 Yanıtla
  • ZaZa null:
    Umuyorum hava savunmalari geliştirip sınırımızı donatmışızdır, tahminimce ösonun hareketlendirilmesi için hava savunma üretimlerimizi bekledik, çünkü şama az kaldı köşeye sıkışan esad kaçarken ülkemize yönelik füze saldırısı başlatabilir 2 0 Yanıtla
  • V. A.:
    Rus 1 bomba haberi Türkiyedeki akplileri titretiyor.. nye cünkü esad kürtlere devlet kurdurtacak.. bu mallar da türkiye iş yapıyo sanıyor.. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:46 Suriye’de muhalifler bir kenti daha ele geçirdi, Şam’a 20 kilometre kaldı Suriye'de muhalifler bir kenti daha ele geçirdi, Şam'a 20 kilometre kaldı
12:26 Esad rejimi Fırat Nehri’nin doğusundan çekildi Kontrol ettiği bölgeleri PKKYPG’ye bıraktı Esad rejimi Fırat Nehri'nin doğusundan çekildi! Kontrol ettiği bölgeleri PKK/YPG'ye bıraktı
11:08 Suriye Milli Ordusu’nu yöneten ismin Bahçeli’yi ziyaret ettiği ortaya çıktı Suriye Milli Ordusu'nu yöneten ismin Bahçeli'yi ziyaret ettiği ortaya çıktı
10:03 Ali Babacan: Türkiye’nin Suriye konusunda 2 seçeneği var, umarım hükümet yanlış yola sapmaz Ali Babacan: Türkiye'nin Suriye konusunda 2 seçeneği var, umarım hükümet yanlış yola sapmaz
08:33 İstanbul’da 14 katlı binada patlama: 1 can kaybı, 3 yaralı İstanbul'da 14 katlı binada patlama: 1 can kaybı, 3 yaralı
17:44 Galatasaray’dan tarihi Lionel Messi hamlesi Galatasaray'dan tarihi Lionel Messi hamlesi
17:34 Esad için yolun sonu geliyor mu Muhalifler tüm dünyaya hedeflerini bir kez daha ilan etti Esad için yolun sonu geliyor mu? Muhalifler tüm dünyaya hedeflerini bir kez daha ilan etti
17:25 Yeşilçam’ın kötü adamları 40 yıl sonra bir araya geldi Yeşilçam'ın kötü adamları 40 yıl sonra bir araya geldi
17:10 Mehmet Aslan: Babamın tek vasiyeti “Kumar oynama“ oldu Mehmet Aslan: Babamın tek vasiyeti "Kumar oynama" oldu
16:55 Galata Kulesi’nden düşen genç hayatını kaybetti Görüntüler kan dondurdu Galata Kulesi'nden düşen genç hayatını kaybetti! Görüntüler kan dondurdu
16:49 Sigorta sektöründe dev satın alma Sigorta sektöründe dev satın alma
16:36 Dursun Özbek’ten TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu hakkında suç duyurusu Dursun Özbek'ten TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu hakkında suç duyurusu
16:34 Suriye’nin başkenti Şam’ın merkezinde patlama Suriye'nin başkenti Şam'ın merkezinde patlama
16:33 İnternetten 100 liraya matkap alan adam paketten çıkanı görünce kendini böyle teselli etti İnternetten 100 liraya matkap alan adam paketten çıkanı görünce kendini böyle teselli etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2024 14:50:55. #1.11#
SON DAKİKA: Suriye ve Rusya, Humus'taki muhalifleri bombaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.