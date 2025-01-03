Ahmed el Şara kadın bakanın elini sıkmadı - Son Dakika
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Dünya

Ahmed el Şara kadın bakanın elini sıkmadı

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Almanya ve Fransa Dışişleri Bakanları, Heyet Tahrir Şam lideri Ahmed el Şara ile görüşmek üzere Şam'a bir ziyaret gerçekleştirdi. Ahmed el Şara'nın Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'ın elini sıkmaması dikkat çekti.

03.01.2025 19:21  Güncelleme: 19:33
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Suriye'de Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından ülkede kurulan yeni yönetim, hem iç hem dış politikada önemli değişikliklere imza atmaya devam ediyor.

ÜST DÜZEY ZİYARET

Esad rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'ye kritik bir ziyaret gerçekleşti. Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve Fransa Dışişleri Bakanı Jean- Noel Barrot'nun bugün başkent Şam'da Heyet Tahrir Şam (HTŞ) lideri Ahmed el Şara ile görüştü.

HTŞ öncülüğündeki grupların Şam'ın kontrolünü ele geçirmesi ve Beşar Esad yönetiminin yıkılması sonrası Avrupa Birliği'nden (AB) Suriye'ye yapılan bakan düzeyindeki ilk ziyaret oldu.

ELİNİ SIKMADILAR

Görüşme sırasında dikkat çeken anlar yaşandı. Ahmed el Şara, Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock'un elini sıkmadı.

Ahmed el Şara kadın bakanın elini sıkmadı

Uluslararası İlişkiler, Politika, Almanya, Fransa, Suriye, Dünya, Şara, Şam, Son Dakika

Son Dakika Dünya Ahmed el Şara kadın bakanın elini sıkmadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (24)

  • Serkan Acar:
    Son dakika aynı haberi iki sefer yayınlıyorsun birinde Kadının elini sıkmadı diyorsun ikincisinde kadın elini uzatmadı diyorsun hangisi doğru 189 0 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    elinizi sizin niye gittiniz o zaman 80 6 Yanıtla
  • Kuzeyden Düşen Çığ:
    çokta önemliydi kewaşeler sizi 57 8 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Şara kadına elimi sıkma demiştir haram ya 39 26 Yanıtla
  • null:
    Element uyduramayın Şara kadının elini sıkmak istememiş.Yalan haber yapmayın. 36 11 Yanıtla
  • Tarık:
    Suriye lideri gerçek müslüman bir na mahrem elini sıkmaz. 17 15 Yanıtla
  • ZEKİ REİS:
    hem Suriye yi karıştır bu hale sok , görüşme talep et , gelip bir de liderin elini sıkma . ben olsam aynı dakika gönderirdim ülkelerine. ama para yok güç yok . el mahkum 27 5 Yanıtla
  • Ergazi Salman:
    Arkadaşlar davar mısınız.. Kadın elini sıkmak istemeyeceğini düşünerek nezaketle saygı duyarak elini uzatmamış. Uzatılan eli geri çevirse dediğiniz doğru. 20 0 Yanıtla
  • Memduh Zenol:
    beliki o bakanlara fazla girmiş 12 3 Yanıtla
  • yavuz d:
    simdi bi kac sigir gelicek adamlar akilli,bizimkiler hemen cay corba icti dicekler neyse zaman gosterir Allah hayirlisini versin 8 6 Yanıtla
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