Ahmed el Şara kadın bakanın elini sıkmadı

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Suriye'de Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından ülkede kurulan yeni yönetim, hem iç hem dış politikada önemli değişikliklere imza atmaya devam ediyor.

ÜST DÜZEY ZİYARET

Esad rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'ye kritik bir ziyaret gerçekleşti. Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve Fransa Dışişleri Bakanı Jean- Noel Barrot'nun bugün başkent Şam'da Heyet Tahrir Şam (HTŞ) lideri Ahmed el Şara ile görüştü.

HTŞ öncülüğündeki grupların Şam'ın kontrolünü ele geçirmesi ve Beşar Esad yönetiminin yıkılması sonrası Avrupa Birliği'nden (AB) Suriye'ye yapılan bakan düzeyindeki ilk ziyaret oldu.

ELİNİ SIKMADILAR

Görüşme sırasında dikkat çeken anlar yaşandı. Ahmed el Şara, Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock'un elini sıkmadı.