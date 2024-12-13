Suriye'yi işgale başlayan Netanyahu sıradaki hedefin İran olduğunu açıkladı - Son Dakika
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Dünya

Suriye'yi işgale başlayan Netanyahu sıradaki hedefin İran olduğunu açıkladı

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51 yıl sonra Suriye'yi işgale başlayan İsrail'in yeni hedefinin İran olacağı konuşulurken Netanyahu yayınladığı video mesajla tehlikeli planı açık etti. Netanyahu, İran ekseninin İsrail'in başlattığı bir "zincirleme reaksiyon" nedeniyle çökmekte olduğunu ifade etti.

13.12.2024 10:48
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27 Kasım Çarşamba günü Suriye'de Beşar Esad rejimine karşı operasyon başlatan silahlı muhalif gruplar, 61 yıllık Baas rejimini 12 gün içinde hiçbir çatışmaya girmeden devirdi.

NETANYAHU VİDEO MESAJLA İDDİALARI DOĞRULADI

Muhaliflerin haritayı değiştirmesinin ardından Golan Tepeleri'ndeki tampon bölgeden başlayarak Suriye'yi işgale girişen İsrail'in bir sonraki hedefinin İran olacağı konuşuluyordu. X hesabından "İran halkına önemli bir mesaj" notuyla bir video mesaj yayımlayan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu sıradaki ülkenin İran olacağına yönelik iddiaları da doğruladı.

"İRAN HALKINA ÖNEMLİ MESAJ"

Söz konusu videoda Netanyahu İngilizce konuşurken Farsça altyazı bulunduğu dikkatleri çekerken Netanyahu, İran'ın "özgür olabileceği" ve "küresel olarak barış yapabileceğine" ilişkin umudunu dile getirdi. İran'ın, Suriye'de Beşar Esad yönetimi "toza dönüşmeden önce" Esad'ı desteklemek için 30 milyar dolardan fazla harcadığını ileten Netanyahu, "Zalimleriniz Gazze'de Hamas'ı desteklemek için milyarlar harcadı. Bugün rejimleri harabeye dönmüş durumda. Zalimleriniz Lübnan'da Hizbullah'ı desteklemek için 20 milyar dolardan fazla para harcadı. Birkaç hafta içinde Hizbullah liderlerinin çoğu, roketleri ve binlerce teröristi duman içinde kaldı." ifadelerini kaydetti.

"ZİNCİRLEME BİR REAKSİYONDAN KAYNAKLANDI"

Netanyahu son aylarda İranlılara seslendiği 3. video mesajında, bugün Ortadoğu'daki yeni gerçekliğin "zincirleme bir reaksiyondan" kaynaklandığını ifade etti ve "Hamas'ın vurulmasına, Hizbullah'ın yok edilmesine, Nasrallah'ın hedef alınmasına, İran rejiminin terör eksenine indirdiğimiz darbelere zincirleme bir reaksiyon. Ve tüm bunlar, Başkan Trump'ın bu hafta işaret ettiği gibi, 'İsrail ve onun savaştaki başarısı sayesinde' gerçekleşti." söyleminde bulundu.

"BİZİ TEHDİT EDEN BİR REJİMİN ALTINDA ACI ÇEKİYORSUNUZ"

İran'ın liderlerinin "diğer ulusları fethetmeye ve Orta Doğu'ya köktendinci bir tiranlık empoze etmeye" çalıştığını söyleyen İsrail Başbakanı, İsrail'in yalnızca devletini savunmaya çalıştığını ifade etti ve "Ama bunu yaparken, barbarlığa karşı medeniyeti savunuyoruz." ifadesini kullandı. Söz konusu videoda, İran vatandaşlarına da seslenen Netanyahu, "Tıpkı sizinle barış istediğimiz gibi, siz de bizimle barış istiyorsunuz" ifadesini kaydederek "Ama sizi boyun eğdiren ve bizi tehdit eden bir rejimin yönetimi altında acı çekiyorsunuz. Bu rejimin gerçekten neden korktuğunu biliyor musunuz? Sizden, İran halkından korkuyor. Ve bir gün, biliyorum ki, bir gün bu değişecek. Bir gün İran özgür olacak." ifadelerini kaydetti.

"BU GELECEĞİ BİRLİKTE GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"

Mahsa Amini'nin saçlarını tam olarak kapatmadığı için gözaltına alındıktan sonra İran'ın ahlak polisi tarafından öldürülmesinin ardından 2022 yılında İran'da kitlesel hükümet karşıtı protestoların toplanma sloganı haline gelen "Kadın, Yaşam, Özgürlük" sloganına atıf yaparak "İran'ın geleceği budur. Barışın geleceği budur. Ve hiç şüphem yok ki bu geleceği birlikte gerçekleştireceğiz. Orta Doğu'yu bir refah, ilerleme ve barış fenerine dönüştüreceğimizi biliyorum ve inanıyorum." açıklamasını yaptı.

Suriye\'yi işgale başlayan Netanyahu sıradaki hedefin İran olduğunu açıkladı

Güvenlik, Politika, İsrail, Suriye, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya Suriye'yi işgale başlayan Netanyahu sıradaki hedefin İran olduğunu açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • kenan özkaya:
    Uyuşturucu baronları bir taraftan İnsanları zehirlerken bir taraftan da sivil toplum kuruluşları ile birlikte uyuşturucu ile mücadele kapsamında konferanslara katılır bağışlar yapar. Bu Netanyahu Filistin'de soykırım yapıp, İran'a özgürlük vadediyor. La sizin ipinizle kuyuya inen o kuyuya düşer boğulur. 0 0 Yanıtla
  • İsmail Karakuş:
    Deccal demiyorum ama Deccal de bir yanında şiddetli bir ateş diğer yanında yeşil bir vadi vaadedecek. Evet iranı vuracaklar. Arapları vuracaklar. Son savaşları Yafesin çocuklarıyla kuzeyde ki krallıkla.Türklerle.hem son savaş hem en büyük savaş sonrası cennetin krallığı... Kehanet metinlerinde yazdığı gibi günü gününde hatta orduyu yönetecek kabileye göre komutan değiştirerek. 0 0 Yanıtla
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