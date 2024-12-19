Suriyeli berber, yaptığı sosyal deneyle müşterilerinin aklını aldı

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Suriye'de Esad ailesinin 50 yıllık iktidarı, muhaliflerin 10 gün içinde başkente ulaşmasının ardından sona erdi. Dünyada geniş yankı uyandıran bu gelişmeyi farklı bir yönüyle ele alan Suriyeli bir berber, müşterilerine Beşar Esad resmi asılı önlük takarak tepkilerini ölçtü. Ortaya ilginç görüntülerin çıktığı sosyal deney, kısa sürede viral oldu.