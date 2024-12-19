Suriye'de Esad ailesinin 50 yıllık iktidarı, muhaliflerin 10 gün içinde başkente ulaşmasının ardından sona erdi. Dünyada geniş yankı uyandıran bu gelişmeyi farklı bir yönüyle ele alan Suriyeli bir berber, müşterilerine Beşar Esad resmi asılı önlük takarak tepkilerini ölçtü. Ortaya ilginç görüntülerin çıktığı sosyal deney, kısa sürede viral oldu.
Son Dakika › Dünya › Suriyeli berber, yaptığı sosyal deneyle müşterilerinin aklını aldı - Son Dakika
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