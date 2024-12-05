Suriyeli muhalifler, Esad\'dan ele geçirdikleri helikopterleri video izleyerek öğreniyor

Dünya

Servet değerinde teklifi bir saniye bile düşünmeden reddetti

Suriye'de Beşar Esad rejimine karşı operasyon başlatan muhalifler, önemli kazanımlar elde etti. Birçok kritik kenti ele geçiren muhalifler, girdikleri yerlerde de rejime ait silah, mühimmat ve askeri araçlara el koydu.

VİDEO İZLEYEREK HELİKOPTER KULLANMAYI ÖĞRENİYORLAR

Silahlı muhaliflerin sık sık ele geçirdiklerinden birisi de helikopterler oluyor. Daha önce helikopter kullanmayan muhalifler, Youtube'da video izliyor. Muhaliflerin Youtube'dan video izleyerek helikopter kullanmayı öğrendiği anlar dikkat çekti.