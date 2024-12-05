Suriye'de Beşar Esad rejimine karşı operasyon başlatan muhalifler, önemli kazanımlar elde etti. Birçok kritik kenti ele geçiren muhalifler, girdikleri yerlerde de rejime ait silah, mühimmat ve askeri araçlara el koydu.
Silahlı muhaliflerin sık sık ele geçirdiklerinden birisi de helikopterler oluyor. Daha önce helikopter kullanmayan muhalifler, Youtube'da video izliyor. Muhaliflerin Youtube'dan video izleyerek helikopter kullanmayı öğrendiği anlar dikkat çekti.
Son Dakika › Dünya › Suriyeli muhalifler, Esad'dan ele geçirdikleri helikopterleri video izleyerek öğreniyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (1)