Esad için yolun sonu geliyor mu? Muhalifler tüm dünyaya hedeflerini bir kez daha ilan etti - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Esad için yolun sonu geliyor mu? Muhalifler tüm dünyaya hedeflerini bir kez daha ilan etti

Geniş Video İzle

Muhalifler sırasıyla Halep ve Hama'yı ele geçirdikten sonra şimdi de Şam'dan hemen önceki şehir olan Humus'a girdi. Esad rejimi ise muhaliflere karşı Humus'tan çekilme kararı aldı. Tüm dünyanın gelişmeleri anbean takip ettiği Suriye'de muhalifler, "Hedefimiz Şam, buluşma yerimiz Emevi Meydanı" açıklamasıyla Şam'a kadar durmayacaklarını bir kez daha gösterdiler.

06.12.2024 17:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriyeli muhalifler adım adım ilerlerken Esad rejimi ise birçok noktada çatışmaya girmeden bölgeyi terk ederek geri çekildi. Rejime karşı operasyon başlatan silahlı muhalif gruplar; Halep, İdlib ve Tel Rıfat'ın ardından dün akşam saatlerinde Hama'yı ele geçirmişti. Bugün bölgedeki ilerleyişini sürdüren ve herhangi bir müdahaleyle karşılaşmayan muhalifler, başkent Şam öncesi son kale olarak nitelendirilen Humus'u ele geçirdi. Başkent Şam'ın Güneyi'ndeki Deraa'da kurulan muhalif gruplardan "Güney Operasyon Odası" yaptığı açıklamada, hedeflerini bir kez daha duyurdu.

HEDEFİMİZ ŞAM, BULUŞMA YERİMİZ EMEVİ MEYDANI

Rejim karşıtı muhalifler gruplardan "Hedefimiz Şam, buluşma yerimiz Emevi Meydanı" açıklaması geldi. Öte yandan Şam sokaklarında çatışmaların yaşandığı iddia ediliyor.

SURİYE'DE HARİTA YENİDEN ŞEKİLLENİYOR

Tüm dünyanın gelişmeleri takip ettiği Suriye'de, muhalif gruplar adım adım ilerliyor. Suriye'de haritanın yeniden şekillendiği savaşta Esad rejimi, muhaliflerin girdiği tüm illeri kaybetti. Silahlı muhalif gruplar; Halep, İdlib, Tel Rıfat ve Hama'nın ardından başkent Şam öncesi son kale olarak nitelendirilen Humus'u da ele geçirdi. Esad rejimi ise çekildiği yerleri PKK/ YPG'li teröristlere devrediyor. Son olarak, ülkenin doğusunda Irak sınırındaki Deyrizor ilinde Fırat Nehri'nin ayırdığı hatta, PKK/YPG işgalindeki bölgeye cepheli güçlerinden bazılarını buradan çekmeye devam eden Beşşar Esed rejimi güçleri, Deyrizor il merkezinin kontrolünü terör örgütü PKK/YPG'ye devretti. Deyrizor'a bağlı Murrat, Haşşam, Mazlum, Tabiyye, Hüseyiniyye, Salihiyye ile Hatla köylerinden çekilen ve ülkenin batısına giden rejim ordusu, bu 7 köyü ve Deyrizor Askeri Havaalanını da PKK/YPG'nin işgaline bırakmıştı.

REJİM GÜÇLERİNİ ŞAM'A KAYDIRMAYA HAZIRLANIYOR

AA'nın yerel kaynaklardan edinildiği bilgiye göre rejim, Deyrizor'da il merkezi ve diğer kırsal bölgeleri güçlerini Şam'a kaydırmaya hazırlanıyor. Deyrizor il merkezinde sadece bir askeri bölgede varlık göstermeyi amaçlayan rejim güçleri, İran destekli gruplarla Meyadin ilçesinden çekilerek, Irak sınırındaki Elbukemal ilçesinde toplanmaya devam ediyor. Terör örgütü PKK/YPG'nin yerleştiği Deyrizor il merkezinden, İran'ın Irak üzerinden Suriye'ye ulaşmak için kullandığı karayolu da geçiyor. Deyrizor kent merkezinden başlayarak Suriye-Irak sınırına yakın El-Bukemal ilçesine kadar olan bölgede, İran destekli grupların yoğun şekilde varlık gösterdiği biliniyor. Fırat Nehri'nin doğusunda kalan Deyrizor topraklarının neredeyse tümü ABD destekli terör örgütü PKK/YPG'nin işgalindeyken, il merkezi ve diğer kırsal bölgeler ise Beşşar Esed rejimi ve İran destekli grupların kontrolündeydi.

SURİYE'DEKİ SON GELİŞMELER

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında 27 Kasım'da Esed rejimi güçleriyle, rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı. 30 Kasım'da Halep'in merkezinin büyük bölümünü rejim güçlerinden alan rejim karşıtı gruplar, aynı gün tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlamıştı. Gruplar, şiddetli çatışmaların ardından 5 Aralık'ta Hama kent merkezini rejim güçlerinden almıştı. Rejim karşıtı gruplar, başkent Şam'a açılan stratejik önemdeki Humus ilinin bazı yerleşim yerlerini ele geçirerek burada ilerlemeye başlamıştı. Suriye Milli Ordusunun Halep kırsalında 1 Aralık'ta terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda ise Tel Rıfat ilçe merkezi, terörden kurtarılmıştı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okul öğrencilerinin kılık ve kıyafetlerine dair yönetmelik değişikliği yapıldı. Okul kıyafeti; okul-aile birliği ve öğretmenlerin görüşü alınarak okul müdürlüğünce belirlenecek. Belirlenen olul kıyafetleri 4 sene boyunca değiştirilemeyecek.

Esad için yolun sonu geliyor mu? Muhalifler tüm dünyaya hedeflerini bir kez daha ilan etti

Savaş ve Çatışma, Politika, Suriye, Dünya, Şam, Son Dakika

Son Dakika Dünya Esad için yolun sonu geliyor mu? Muhalifler tüm dünyaya hedeflerini bir kez daha ilan etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • k K:
    Suriye anayasasına göre Suriye'deki rejime karşı savaşanlar teröristtir. Muhalif fe mili ordu değildir. Esad'ı kimse devremeyecektir. Yaşasın Esad Kahrolsun muhalifler teröristler 27 125 Yanıtla
  • Zamanecocuk MUZAY:
    Derhâl işbirlikçi çeteler Suriye'yi terk etsin?! Eğer Cehennemi erkenden görmek isteyen devam etsin yoluna.. ESED güvende ve ülkesini savunuyor.. Hodri meydan Zalimler.. ! Allah'ın yardımı insanların üzerinedir! 10 72 Yanıtla
  • Zamanecocuk MUZAY:
    Türkiye Büyük bir tuzağın içerisinde ve Ülkenin sarayı tecrit altındadır! Siyasi otoritenin derhal halkın sarayında incelemelerde bulunsunlar! Garip işler dönüyor ülke yönetiminde.. Bu sessizlik ülkeyi yıkar! 4 59 Yanıtla
  • Zamanecocuk MUZAY:
    ESED batıyla işbirliği yapmadı diye mi yıkacaksin gafil Türkiye? Sen her gün batıyla işbirliği içerisindesin Ey gafil Türkiye! Zavallı.. 5 54 Yanıtla
  • Sabri İnce:
    "Eset ülkesini savunuyor" demiş birisi. Abd ,Rusya, İran vs vs uzun süredir orada ,Eset ülkesini savunuyorsa bu ülkelerin Suriye topraklarında ne işi var ? Yok derdiniz Türkiye ise şunu bil. Dört çapulcuya pabuç bırakmayacak kadar büyüktür TÜRKİYE. 10 1 Yanıtla
  • Zamanecocuk MUZAY:
    ALLAH 'a and olsun ki: Türkiye 'yi ateşe atıyorlar! Şam'ı hilafeti elinde askıya alan Ülke Türkiye tarafından desteklenen çeteler tarafından kuşatılması akıl dışı bir iştir! Burada kasıt Var!? ve Türkiye'yi yönetenler ülkeyi de bölgeyi de ateşe atmaktadır! 1 9 Yanıtla
  • Zamanecocuk MUZAY:
    Asıl Türkiye yolun sonundaki uçurumun kenarında hatalar üstüne atalar yapıyor ve ülkesini halkı ateşe atacak gafletin içerisinde sessizliğini koruyor.. kendine gel.. 1 7 Yanıtla
  • Derviş:
    esad bitti den nasıl öleceği merak konusu halk tarafından bir cukurda 3 2 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    Baba Esat yıllarca terör örgütü'nü bize karşı besleyip büyütmüştür Esat ailesi ülkemize karşı hiçbir zaman dost olmamıştır bunun'da bilinmesi lazım. 4 1 Yanıtla
  • fatih mazlum:
    Zamane gundisi nusaybimisin ne haltsin sana soyleyecegim tek cumle selda bagcandan yukarıdan asagidan yolun sonu gorunuyor isimli turkuyu sana ve zalim esadina hediye ediyoruz 4 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:09 Putin’den tüm dünyaya gözdağı İmzaladığı kritik anlaşma nükleer silah kullanımı ile ilgili Putin'den tüm dünyaya gözdağı! İmzaladığı kritik anlaşma nükleer silah kullanımı ile ilgili
17:34 Esad için yolun sonu geliyor mu Muhalifler tüm dünyaya hedeflerini bir kez daha ilan etti Esad için yolun sonu geliyor mu? Muhalifler tüm dünyaya hedeflerini bir kez daha ilan etti
16:34 Suriye’nin başkenti Şam’ın merkezinde patlama Suriye'nin başkenti Şam'ın merkezinde patlama
15:18 Sahte dolarla mücadelede yeni tedbirler Bazı bankalar alımı durdurdu Sahte dolarla mücadelede yeni tedbirler! Bazı bankalar alımı durdurdu
13:58 Erdoğan: Esad görüşme teklifimize olumlu yanıt vermedi, muhaliflerin hedefi Şam Erdoğan: Esad görüşme teklifimize olumlu yanıt vermedi, muhaliflerin hedefi Şam
07:22 AK Parti’ye geçeceğini duyuran CHP’li başkan “Sularını bile içmem, haramdır“ demiş AK Parti'ye geçeceğini duyuran CHP'li başkan "Sularını bile içmem, haramdır" demiş
06:46 Hamas’tan İsrailli 50 askere yüksek patlayıcılı mayınlı saldırı Hamas'tan İsrailli 50 askere yüksek patlayıcılı mayınlı saldırı
05:25 Güney Kore’de sıkıyönetim krizi, Devlet Başkanı’na kendi partisi de sırtını döndü Güney Kore'de sıkıyönetim krizi, Devlet Başkanı'na kendi partisi de sırtını döndü
01:37 ABD’den dikkat çeken Suriye açıklaması: Yakından izliyoruz, YPG ile çatışmalara dahil olmayacağız ABD'den dikkat çeken Suriye açıklaması: Yakından izliyoruz, YPG ile çatışmalara dahil olmayacağız
00:55 Okullarda yeni dönem: Kıyafet yönetmeliği değişti, 4 yıl şartı getirildi Okullarda yeni dönem: Kıyafet yönetmeliği değişti, 4 yıl şartı getirildi
00:15 Selami Yıldız, İstanbul Emniyet Müdürü olarak atandı. Selami Yıldız, İstanbul Emniyet Müdürü olarak atandı.
00:11 Heyet Tahrir Şam kurucusunun Türkiye’deki mal varlıkları donduruldu Heyet Tahrir Şam kurucusunun Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu
00:08 Ünlü medyumdan 2025 kehaneti: Uzaylılar artık gizlenmeyecek Ünlü medyumdan 2025 kehaneti: Uzaylılar artık gizlenmeyecek
23:34 Esad’ın planı açık oldu: Hama’dan taktiksel çekildik Esad'ın planı açık oldu: Hama'dan taktiksel çekildik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2024 18:50:58. #1.13#
SON DAKİKA: Esad için yolun sonu geliyor mu? Muhalifler tüm dünyaya hedeflerini bir kez daha ilan etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.