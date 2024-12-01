Suriyeli muhaliflerin zaferini lokma dağıtarak kutladılar - Son Dakika
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Dünya

Suriyeli muhaliflerin zaferini lokma dağıtarak kutladılar

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İstanbul'da bir grup, Suriyeli muhaliflerin Halep'i ele geçirmesini lokum dağıtarak kutladı.

01.12.2024 00:35
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Suriye'de silahlı muhalif gruplar, Beşar Esad rejimine karşı başlattıkları harekatta kısa sürede önemli zaferler elde etti. Muhalifler, birkaç gün içinde Halep ve İdlib'i ele geçirdi.

MUHALİFLERİN ZAFERİNİ LOKUM DAĞITARAK KUTLADILAR

Tüm dünya Suriye'deki gelişmelere odaklanırken, İstanbul'dda ilginç bir görüntü kaydedildi. Fatih ilçesinde bir grup, muhaliflerin Halep ve İdlib'i ele geçirmelerini vatandaşlara lokum dağıtarak kutladı.

Suriyeli muhaliflerin zaferini lokma dağıtarak kutladılar

İstanbul, Suriye, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Suriyeli muhaliflerin zaferini lokma dağıtarak kutladılar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Ozel Atasoy:
    Hadi gidin o zaman 24 8 Yanıtla
  • Ramazan Ertaş:
    Tayyibin başımıza bela ettiği ırk. 16 10 Yanıtla
  • Nct ull:
    Dahada fazla multeci gelicek demek oluyor bu 11 7 Yanıtla
  • Armağan atış:
    14 yıl sonra olması gereken oldu şimdi hesap zamanı ey Esad korkak gibi kaçarsın ancak 3 4 Yanıtla
  • ahmet demir:
    ülkesini bırakıp kaçtı yedi sülalesiylee 1 0 Yanıtla
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