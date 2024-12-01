Suriyeli muhaliflerin zaferini lokma dağıtarak kutladılar

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Suriye'de silahlı muhalif gruplar, Beşar Esad rejimine karşı başlattıkları harekatta kısa sürede önemli zaferler elde etti. Muhalifler, birkaç gün içinde Halep ve İdlib'i ele geçirdi.

MUHALİFLERİN ZAFERİNİ LOKUM DAĞITARAK KUTLADILAR

Tüm dünya Suriye'deki gelişmelere odaklanırken, İstanbul'dda ilginç bir görüntü kaydedildi. Fatih ilçesinde bir grup, muhaliflerin Halep ve İdlib'i ele geçirmelerini vatandaşlara lokum dağıtarak kutladı.