Suriye'de silahlı muhalif gruplar, Beşar Esad rejimine karşı başlattıkları harekatta kısa sürede önemli zaferler elde etti. Muhalifler, birkaç gün içinde Halep ve İdlib'i ele geçirdi.
Tüm dünya Suriye'deki gelişmelere odaklanırken, İstanbul'dda ilginç bir görüntü kaydedildi. Fatih ilçesinde bir grup, muhaliflerin Halep ve İdlib'i ele geçirmelerini vatandaşlara lokum dağıtarak kutladı.
Son Dakika › Dünya › Suriyeli muhaliflerin zaferini lokma dağıtarak kutladılar - Son Dakika
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