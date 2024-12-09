Suriyeli Tümen Komutanı'ndan Ermenilere güvence: Biz sizi korumaya geldik - Son Dakika
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Suriyeli Tümen Komutanı'ndan Ermenilere güvence: Biz sizi korumaya geldik

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Suriyeli Tümen Komutanı Yarbay Tarık Solak, Lazkiye'de yaşayan Ermenilere güvence vererek; ''Biz sizi korumaya geldik. 14 yıldır bu an için şehitler veriyoruz. Evinize güven içinde gidebilirsiniz'' ifadelerini kullandı.

09.12.2024 18:03
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61 yıllık Baas rejiminin sona erdiği Suriye'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Lazkiye'de Ermenilerin yaşadığı bölgede Suriyeli Tümen Komutanı Yarbay Tarık Solak'ın sözleri sosyal medyada gündem oldu.

Konuşmasında Ermenilere güvence veren Solak, "Emin ellerdesiniz. Biz Osmanlı Devleti'nin, Abbasiler'in, Emeviler'in torunlarıyız" dedi.

"BİZ SİZİ KORUMAYA GELDİK"

Solak ayrıca "Biz sizi korumaya geldik. 14 yıldır bu an için şehitler veriyoruz. Evinize güven içinde gidebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaştı. Gruplar, 30 Kasım-7 Aralık tarihleri arasında Halep, Idlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurdu. Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çöktü.

Suriyeli Tümen Komutanı\'ndan Ermenilere güvence: Biz sizi korumaya geldik

Güvenlik, Politika, Lazkiye, Suriye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Suriyeli Tümen Komutanı'ndan Ermenilere güvence: Biz sizi korumaya geldik - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Gökçen Bilge Özdemir Karaoğlu:
    Yaradana kurban 20 0 Yanıtla
  • Çengelköylü:
    İŞTE MÜSLÜMANLARIN VİCDANI BUDUR BİZİM SİZİ SEVMEMİZ SİZİ YARADANDAN ÖTÜRÜ SEVİYORUZ BİZDE AYRIMCILIK YOKTUR HEPİMİZ KARDEŞİZ ALLAHU EKBER CELLE - CELALLAHÜ O NE BÜYÜKTÜR ULUDUR BİZLERE VATANIMIZI BAĞIŞLADI 15 0 Yanıtla
  • Mahmut deniz:
    Elhamdullah 14 0 Yanıtla
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