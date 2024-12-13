Suriyelilerin akın ettiği Emevi Camii'nde Türk bayrağı açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Suriyelilerin akın ettiği Emevi Camii'nde Türk bayrağı açıldı

Geniş Video İzle

Şam'daki tarihi Emevi Camii, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrası ilk Cuma'ya ev sahipliği yapıyor. Suriyeliler cuma namazını kılmak için 7 bin metrekarelik alana akın ederken camide Türk bayrağının açıldığı görüntüler büyük ses getirdi.

13.12.2024 13:53  Güncelleme: 14:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye'de bugün tarihi anlara tanıklık ediliyor. 61 yıllık Baas Rejimi'nin devrilmesinin ardından özgürleşen şehirlerde cuma namazı heyecanı yaşanıyor.

CAMİLERE AKIN ETTİLER

Şam, Halep, Münbiç, Hama, Humus, Tel Rıfat ve İdlib gibi bölgelerde yaşayan Suriyeli Müslümanlar, baskı olmadan cuma namazını kılmak için camilere akın etti. Ülkenin dört bir yanından Şam'a akın eden Suriye halkı, tarihi Emevi Camii'nde cuma namazı kılacak.

Suriyelilerin akın ettiği Emevi Camii'nde Türk bayrağı açıldı

"TARİHİ ANLARA ŞAHİTLİK ETTİK"

Emevi Camii'nde gelişmeleri aktaran TRT Haber Muhabiri, "Emevi Camii tarihi anlara şahitlik ettik. Özgür Suriye'de binlerce kişi cuma namazını kıldı. Emevi Camii'nde Türk bayrağı kaldırılıyor." dedi. Ekranlara gelen görüntülerde ise Suriyeli bir kişinin Türk bayrağını öptüğü görüldü.

Suriyelilerin akın ettiği Emevi Camii'nde Türk bayrağı açıldı

"ERDOĞAN'A ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ"

Emevi Camii'nde TRT mikrofununa konuşan Suriyeli bir vatandaş, "Çok mutluyuz. Erdoğan'a çok teşekkür ederiz. Yaşasın Türkiye. 4 yıl Türkiye'de kaldım, bugün buraya geldim. Erdoğan'ı çok seviyoruz, Allah onu korusun." şeklinde konuştu. Suriye'deki yeni yönetimin geçici başbakanı Muhammed el Beşir, Emevi Camii'nde konuşma yaptı. Avlunun 7 bin metrekarelik alanı tamamen dolu. Öte yandan Halep, Münbiç, Hama, Humus, Tel Rıfat ve İdlib gibi bölgelerde yaşayan Suriyeli Müslümanlar, baskı olmadan cuma namazını kılmak için camilere akın etti.

Suriyelilerin akın ettiği Emevi Camii'nde Türk bayrağı açıldı

61 YILLIK BAAS REJİMİ DEVRİLDİ

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaştı. Gruplar, 30 Kasım-7 Aralık tarihlerinde Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurdu.

Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle Baas rejimi, Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çöktü. Baas Partisi'nin 61 yıllık iktidarı sona ererken, rejim lideri Esed başkentten kaçtı. Suriye Milli Ordusu da Türkiye sınırı yakınlarında terör örgütü PKK/ YPG'nin işgalinde olan Tel Rıfat'ı özgürleştirdikten sonra Münbiç'te yuvalanan teröristlere yöneldi.

Suriyelilerin akın ettiği Emevi Camii\'nde Türk bayrağı açıldı

Suriye, Yaşam, Dünya, Dini, Şam, Son Dakika

Son Dakika Dünya Suriyelilerin akın ettiği Emevi Camii'nde Türk bayrağı açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • yavuz d:
    hevaller ekepe tiyatrosu palavrasina baslarlar birazdan 2 2 Yanıtla
  • Mustafa Turgut:
    Elhamdülillah! (Bop) Büyük Osmanlı projesi gerçekleşiyor Allahın izniyle. 2 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:53 Suriyelilerin akın ettiği Emevi Camii’nde Türk bayrağı açıldı Suriyelilerin akın ettiği Emevi Camii'nde Türk bayrağı açıldı
13:23 Putin, Esad’ı Kaddafi gibi öldürülmemesi için kaçırmış Putin, Esad'ı Kaddafi gibi öldürülmemesi için kaçırmış
13:03 İTO Başkanı Avdagiç’ten çalışanları kızdıracak asgari ücret zam talebi İTO Başkanı Avdagiç'ten çalışanları kızdıracak asgari ücret zam talebi
11:22 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Önceliğimiz Suriye’de istikrarı sağlamak Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Önceliğimiz Suriye'de istikrarı sağlamak
11:11 Bursa Adliyesi’nde duruşma salonunda silahlı saldırı 2 kişi hayatını kaybetti Bursa Adliyesi'nde duruşma salonunda silahlı saldırı! 2 kişi hayatını kaybetti
19:34 CHP’nin kapalı toplantısında konuşulanlar sızdı Kalın-Fidan ikilisine övgü, CHP’ye eleştiri CHP'nin kapalı toplantısında konuşulanlar sızdı! Kalın-Fidan ikilisine övgü, CHP'ye eleştiri
19:25 Hollanda’da bankalar halka çağrı yaptı: Evde nakit bulundurun Hollanda'da bankalar halka çağrı yaptı: Evde nakit bulundurun
19:19 Narin cinayetinde cinsel istismar iddiası: PSA sıvısını üretmesi imkansız Narin cinayetinde cinsel istismar iddiası: PSA sıvısını üretmesi imkansız
19:03 Rakka’da PKK’ya karşı protesto Halk, kentten ayrılmalarını talep etti Rakka'da PKK'ya karşı protesto! Halk, kentten ayrılmalarını talep etti
18:59 Trump, yasa dışı göçmenleri sınır dışı etmek için orduyu kullanacak Trump, yasa dışı göçmenleri sınır dışı etmek için orduyu kullanacak
18:54 Zaha’nın piyasa değeri altüst oldu Zaha'nın piyasa değeri altüst oldu
18:45 ABD Dışişleri Bakanı: Terörle mücadele için Erdoğan ile görüşeceğiz ABD Dışişleri Bakanı: Terörle mücadele için Erdoğan ile görüşeceğiz
18:44 Ahmet Davutoğlu’nun mektubuna Erdoğan’dan yanıt Ahmet Davutoğlu'nun mektubuna Erdoğan'dan yanıt
18:38 tv100 muhabiri Sertaç Murat Koç Suriye-Lübnan sınırında İki yönlü göç dalgası başladı tv100 muhabiri Sertaç Murat Koç Suriye-Lübnan sınırında! İki yönlü göç dalgası başladı
18:17 Yıldız Teknik Üniversitesi’nde yılbaşı ağacı gerilimi Yıldız Teknik Üniversitesi'nde yılbaşı ağacı gerilimi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2024 14:19:04. #1.12#
SON DAKİKA: Suriyelilerin akın ettiği Emevi Camii'nde Türk bayrağı açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.