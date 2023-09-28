Sürücü, arkadaki yiyeceğe ulaşayım derken kamyonu böyle devirdi - Son Dakika

Sürücü, arkadaki yiyeceğe ulaşayım derken kamyonu böyle devirdi

Son Güncelleme: 28.09.2023 15:22

Rusya'nın güneyindeki Achinsk bölgesinde 58 yaşındaki sürücü, direksiyon başında arka bölümden yiyecek almaya çalıştı. Yiyecek kabına ulaşamayan sürücü kemerini çözüp arka tarafa doğru uzanınca aracın kontrolünü kaybetti. Sürücü şans eseri kazadan yara almadan kurtuldu.

Rusya'nın güneyindeki Achinsk bölgesinde yolculuğa çıkan bir kamyon sürücüsü, arka tarafta bulunan yemeğini almaya çalışırken kamyonu devirdi. Kazanın şiddetiyle savrulan sürücünün o anları ise araç kamerasına yansıdı.

EMNİYET KEMERİNİ ÇÖZDÜ

58 yaşında olduğu öğrenilen Rus sürücü, sakin bir şekilde yolda giderken, bir anda aklına arka tarafta bulunan yiyecek geliyor. Kameraya yansıyan görüntülerde, sürücünün arkasındaki yiyeceğe ulaşmak için emniyet kemerini çözdüğü görülüyor.

KAMYONU DEVİRDİ

O sırada yiyeceğe ulaşmaya çalışan ve bir yandan da tek elle direksiyonu tutan sürücü bir anda hakimiyetini kaybediyor. Takla atan aracın içinde savrulan sürücü şiddetle savruluyor. Kazada kamyon sürücüsü yara almadan kurtuldu.

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Son Dakika Dünya Sürücü, arkadaki yiyeceğe ulaşayım derken kamyonu böyle devirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sürücü, arkadaki yiyeceğe ulaşayım derken kamyonu böyle devirdi - Son Dakika
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