"sus payı" davasında suçlu bulunan Trump'ın bağış sitesi çöktü - Son Dakika
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"sus payı" davasında suçlu bulunan Trump'ın bağış sitesi çöktü

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Eski ABD Başkanı Trump, New York'ta devam eden 'sus payı' davasında suçlu bulundu. Mahkumiyet kararı 11 Temmuz'da verilecek. Trump'ın başkan adaylığı etkilenmeyecek. Ancak seçmenler arasında bölünme yaşanabilir.

31.05.2024 09:09
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Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Trump, 18 Mart 2023'te Manhattan Bölge Savcılığınca yetişkin filmlerinde oyunculuk yapan Stormy Daniels'e 2016 başkanlık seçimleri sırasında yasa dışı "Sus payı" ödenmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında büyük jüri tarafından suçlu bulundu. Kararın çıkmasının ardından Trump'ın bağış sitesi artan trafik nedeniyle çöktü.

ABD'de bir suçtan dolayı suçlu bulunan ilk başkan olarak tarihe geçen Trump'ın herhangi bir mahkumiyet alıp almayacağı, 11 Temmuz'da yapılacak duruşmada belli olacak. Herkes mahkeme heyetinin vereceği karara dikkat kesilirken bu durumun başkanlık yarışını etkileyip etkilemeyeceği de merak konusu.

16 AYDAN 4 YILA KADAR MAHKUMİYET VERİLEBİLİR

Yargıç Juan Juan Merchan, Trump'a 16 aydan 4 yıla kadar mahkumiyet verebilir. Ancak uzmanlar Trump'ın suçlu bulunduğu maddelerin New York yasalarına göre hafif suçlar arasında yer aldığını ve 77 yaşındaki Trump'ın bugüne kadar hiç mahkumiyet almamış olmasını vurguluyor.

HİÇ HAPSE GİRMEMESİ DE SÖZ KONUSU

Buna göre Trump, çok az bir hapis cezası alabilir ya da para cezası, tazminat, denetimli serbestlik ve diğer koşulları da içeren başka cezalar alabilir veya hiç hapse girmeyebilir. Trump'ın hapse girecek şekilde bir mahkumiyet kararı alması durumunda da bu kararı temyize götürmesine kesin gözüyle bakılıyor.

BAŞKAN KOLTUĞUNA OTURMASINA ENGEL YOK

Bu durumda aylar sürecek bir temyiz süreci başlayacağı için Trump'ın seçimleri kazanması durumunda başkanlık koltuğuna oturmasına engel bir durum olmayacak.

CEZA ALSA BİLE EYALET YASALARI DEVREYE GİRİYOR

Ayrıca Trump, bu davada ya da devam eden diğer davalarından herhangi birinde hapis cezası alsa bile, ikamet ettiği eyalet yasalarına bağlı olarak, seçim günü yani 5 Kasım'da eğer hapiste değilse oy kullanabilecek. Ancak hapis cezası alsa bile temyiz süreçleri dolayısıyla kasım ayındaki seçimlerde böyle bir olasılık pek gözükmüyor.

SEÇMEN, TRUMP SUÇLU BULUNURSA OY VERMEYECEĞİNİ SÖYLÜYOR

Reuters/ Ipsos'un nisan ayında kayıtlı seçmenler arasında yaptığı bir ankete göre, her dört Cumhuriyetçiden biri Trump'ın ceza davasında suçlu bulunması halinde ona oy vermeyeceğini söyledi. Aynı ankette bağımsızların yüzde 60'ı da Trump'ın bir suçtan hüküm giymesi halinde ona oy vermeyeceklerini belirtti.

Buna karşılık Trump'a gönülden bağlı olan Cumhuriyetçi tabanın önemli bir bölümü de söz konusu yargılamanın 'hileli' olduğuna ve Demokratlar tarafından organize edildiğine inanıyor. Anketler, söz konusu Cumhuriyetçi seçmenlerin, Trump'a desteklerini belli ölçüde artıracağını gösteriyor.

"SUS PAYI" DAVASI

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 2016 seçimlerinden kısa bir süre önce, eski porno film yıldızı Stormy Daniels'a yaptığı ödemeyi örtbas etmek için kayıtlarda tahrifat yapma suçlamasıyla yargılandığı "sus payı" davasında suçlu bulundu.

Trump, bir suçtan hüküm giyen ilk ABD başkanı oldu.

New York'ta iki gün boyunca konuyu görüşen 12 üyeli jüri, Trump'ı kendisine atfedilen 34 suçlamanın tamamından oybirliği ile suçlu buldu. Trump'ın alacağı cezanın açıklanacağı duruşma 11 Temmuz'da yapılacak.

"sus payı" davasında suçlu bulunan Trump\'ın bağış sitesi çöktü

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Son Dakika Dünya 'sus payı' davasında suçlu bulunan Trump'ın bağış sitesi çöktü - Son Dakika

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