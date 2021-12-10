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Suudi Arabistan'da deve güzellik yarışmasında botokslu ve estetikli hayvanlar diskalifiye edildi - Son Dakika
BBC

Suudi Arabistan'da deve güzellik yarışmasında botokslu ve estetikli hayvanlar diskalifiye edildi

10.12.2021 13:15
Suudi Arabistan'da deve güzellik yarışmasında botokslu ve estetikli hayvanlar diskalifiye edildi

Suudi Arabistan'da yapılan deve güzellik yarışmasında 40'tan fazla hayvan, Botox iğneleri yapılması ve diğer bazı estetik müdahaleler nedeniyle diskalifiye edildi.

Suudi Arabistan'da yapılan deve güzellik yarışmasında 40'tan fazla hayvan, Botox iğneleri yapılması ve diğer bazı estetik müdahaleler nedeniyle diskalifiye edildi.

Güzellik yarışması, Kral Abdülaziz Deve Festivali'nin en önemli etkinliği ve 66 milyon dolar para ödüllü.

Yarışmada develerde aranan başlıca özellikler uzun, sarkık dudaklar. büyük bir burun ve biçimli bir hörgüç.

Suudi Haber Ajansı (SPA); jüri üyelerinin, develer üzerinde şimdiye kadar görülmemiş düzeydeki estetik müdahaleleri ortaya çıkartmak için "ileri teknolojiler" kullandığını bildirdi.

SPA, tüm adayların önce dış görünümlerinin ve hareketlerinin uzmanlarca incelendiği bir alana götürüldüğünü belirtti.

Daha sonra da develerin başları, boyunları ve karın bölgelerinin röntgen cihazları ve üç boyutlu ultrasonla gözden geçirildiği, genetik analiz ve diğer testler için de örnekler alındığı kaydedildi.

SPA, 27 devenin estetik müdahale, 16'sının da botoks nedenile diskalifiye edildiğini duyurdu.

Yarışmanın organizatörü Deve Kulübü, "develerin güzelleştirilmesine yönelik tüm müdahaleler ve aldatmacaları durdurmaya kararlı olduklarını" belirtti, "manipülatörlere ağır cezalar verileceğini" vurguladı.

Açıklamada, develerin kaslarını gevşetmek için dudaklarına, burunlarına, çenelerine ve kafalarının başka yerlerine botoks iğneleri yapıldığı, dudaklarını ve burunlarını büyütmek için kolajen dolgular ve kas büyütmek için de hormonlar verildiği kaydedildi.

Ayrıca, vücutlarının belli kısımlarını olduğundan daha büyük hale getirmek adına kan akışını kısıtlamak için plastik bantlar kullanıldığı ifade edildi.

'Zalimce uygulamalar'

Hayvan hakları kuruluşu Peta Asya'nın Başkan Yardımcısı Jason Baker, güzellik yarışması için "zulüm" ifadesini kullandı.

Jason Baker, "Bir hayvanın, kulak kesmeden, tırnak ya da boynuz sökmeye ve dolgu enjeksiyonları yapmaya kadar estetik müdahalelere uğratılması çok zalimce ve bu taktikleri kullanan insanlar çok çirkin" dedi.

Baker, Asya ve Ortadoğu'da hayvan hakları sorunların müdahale edilmesi gerektiğini söyledi ve Suudi makamlarına hayvanlara kötü muamelede bulunulan tüm etkinlikleri yasaklama çağrısı yaptı.

ABD, Rusya ve Fransa gibi uzak ülkeler dahil birçok yerden 33 bin deve sahibi Abdülaziz Deve Festivaline katılıyor. 40 gün süren festival, dünyanın alanındaki en büyük etkinliği.

Başkent Riyad'ın 100 kilometre kuzeydoğusundaki 32 kilometrekarelik festival alanını günde 100 bin turistin ziyaret etmesi bekleniyor.

Suudi Arabistan'da deve güzellik yarışmasında botokslu ve estetikli hayvanlar diskalifiye edildi

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Son Dakika Dünya Suudi Arabistan'da deve güzellik yarışmasında botokslu ve estetikli hayvanlar diskalifiye edildi - Son Dakika Dünya

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SON DAKİKA: Suudi Arabistan'da deve güzellik yarışmasında botokslu ve estetikli hayvanlar diskalifiye edildi - Son Dakika
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