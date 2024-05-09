Suudi Arabistan'da Neom Projesi İçin Köylülerin Tahliyesi Ölümcül Güçle Gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Suudi Arabistan'da Neom Projesi İçin Köylülerin Tahliyesi Ölümcül Güçle Gerçekleştirildi

Eski bir istihbarat subayı, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman'ın Neom projesi kapsamında köylülerin tahliyesi için ölümcül güç kullanma talimatı verdiğini iddia etti. Proje, başlangıçta 170km uzunluğunda planlanan ancak daha sonra 1.5 mil uzunluğunda revize edilen doğrusal şehir The Line'ın yapılması için köylerin boşaltılmasını gerektiriyor. Tahliyeleri protesto eden köylüler arasında ölümler ve gözaltılar yaşandı.

09.05.2024 15:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eski bir istihbarat subayı Albay Rabih Alenezi, evlerini terk etmeyi reddeden "isyancılara" karşı "ölümcül güç" kullanma talimatı aldığını söyledi. BBC'ye verdiği demeçte, Veliaht Prens Muhammed bin Salman Al Saud'un iddialı Neom projesi kapsamında planlanan doğrusal şehir The Line için bir kabileden köylülerin tahliye edilmesi emrini aldığını belirtti.

Alenezi, tahliyeleri protesto eden bir köylünün vurularak öldürüldüğünü iddia etti. The Line, Suudi Arabistan'ın GSYİH'sına 48 milyar dolar katkıda bulunması umuduyla Neom bölgesindeki ilk kalkınma olacak ve başlangıçta Neom dağlarından Kızıl Deniz'e kadar 170km uzanacak şekilde planlanmıştı. Ancak, bu planlar önemli ölçüde küçültülerek 2030 yılına kadar sadece 1.5 mil uzanacak şekilde revize edildi.

Veliaht Prens, projenin yapıldığı alanı mükemmel bir "boş tuval" olarak nitelendirmişti. Ancak, projenin gerçekleşmesi için 6.000'den fazla kişinin taşındığı belirtiliyor. Uydu görüntüleri, birkaç yıl öncesine kadar evlerin, okulların ve hastanelerin bulunduğu bölgelerin şimdi boş olduğunu gösteriyor.

2020'de Huwaitat kabilesinden Al-Khuraybah köyünün tahliyesi emri verildi. Emir, köyün "birçok isyancı" içerdiğini ve "direnenlerin öldürülmesi gerektiğini" belirtiyordu. Alenezi, görevi sağlık sorunları bahanesiyle reddettiğini, ancak görevin yine de yapıldığını söyledi.

Abdul Rahim al-Huwaiti, arazisinin değerlemesine izin vermediği için Suudi yetkililer tarafından vurularak öldürüldü. Suudi devlet güvenliği, köylünün güvenlik güçlerine ateş açtığını ve kendilerinin karşılık vermek zorunda kaldığını iddia etti.

En az 47 diğer köylü, tahliyelere direndikleri için gözaltına alındı ve birçoğu terörle ilgili suçlamalarla yargılandı. 40 kişi halen tutuklu, beşi idam cezası bekliyor.

Suudi yetkililer, The Line için yer açmak zorunda olanlara tazminat teklif edildiğini iddia etse de, ödenen miktarların vaat edilenden çok daha düşük olduğu bildirildi.

Neom projesi, Suudi ekonomisini dönüştürme planları arasında yer alsa da, projenin birçok zorlukla karşı karşıya olduğu ve ülkenin parasının büyük bir kısmının yabancı danışmanlara ve mimarlara gittiği belirtiliyor.

Suudi Arabistan'da güvenlik güçlerine 500 Milyar dolarlık şehir projesi evlerini tahliye etmeyen vatandaşları öldürme emri verildi
Suudi Arabistan'da güvenlik güçlerine 500 Milyar dolarlık şehir projesi evlerini tahliye etmeyen vatandaşları öldürme emri verildi
Suudi Arabistan'da güvenlik güçlerine 500 Milyar dolarlık şehir projesi evlerini tahliye etmeyen vatandaşları öldürme emri verildi
Suudi Arabistan'da güvenlik güçlerine 500 Milyar dolarlık şehir projesi evlerini tahliye etmeyen vatandaşları öldürme emri verildi
Suudi Arabistan'da güvenlik güçlerine 500 Milyar dolarlık şehir projesi evlerini tahliye etmeyen vatandaşları öldürme emri verildi
Suudi Arabistan'da güvenlik güçlerine 500 Milyar dolarlık şehir projesi evlerini tahliye etmeyen vatandaşları öldürme emri verildi

Suudi Arabistan, Albay, İnsan Hakları, Hukuk, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Suudi Arabistan'da Neom Projesi İçin Köylülerin Tahliyesi Ölümcül Güçle Gerçekleştirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:34 İsrail Dışişleri Bakanı’nın “Ticaret kısıtlaması kaldırıldı“ İddiasına Ticaret Bakanlığı’ndan yalanlama İsrail Dışişleri Bakanı'nın "Ticaret kısıtlaması kaldırıldı" İddiasına Ticaret Bakanlığı'ndan yalanlama
15:19 Okullar yarın tatil mi Milli Eğitim Bakanlığı tartışmalara noktayı koydu Okullar yarın tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı tartışmalara noktayı koydu
14:13 Kuledekiler “Kesin Karslı“ demişti İşte İstanbul Havalimanı’nda faciayı önleyen pilotlar Kuledekiler "Kesin Karslı" demişti! İşte İstanbul Havalimanı'nda faciayı önleyen pilotlar
13:37 Hastanelerde onaylı randevu dönemi başlıyor Hastanelerde onaylı randevu dönemi başlıyor
10:56 Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38’e çıkardı Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38'e çıkardı
16:50 Uyuşturucudan gözaltına alınan Kalben serbest kalır kalmaz video paylaştı Uyuşturucudan gözaltına alınan Kalben serbest kalır kalmaz video paylaştı
16:41 Arıcıların sorunlarına dikkat çekmek isteyen CHP’li Adıgüzel, milletvekillerinin üzerine duman sıktı Arıcıların sorunlarına dikkat çekmek isteyen CHP'li Adıgüzel, milletvekillerinin üzerine duman sıktı
16:28 Beşiktaş’ta deprem Rachid Ghezzal ve Milot Rashica sezonu kapattı Beşiktaş'ta deprem! Rachid Ghezzal ve Milot Rashica sezonu kapattı
16:05 TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Küba’da Atatürk Anıtı’nı ziyaret etti TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Küba'da Atatürk Anıtı'nı ziyaret etti
15:40 Bakırköy’de AFAD görevlisinin tatbikat sırasında düşme anı kameraya yansıdı Bakırköy'de AFAD görevlisinin tatbikat sırasında düşme anı kameraya yansıdı
15:13 Fuhuştan aylık 5 milyon lira kazanan Rus kadın yakalanarak cezaevine gönderildi Fuhuştan aylık 5 milyon lira kazanan Rus kadın yakalanarak cezaevine gönderildi
15:09 Ne umutlarla transfer edilmişti Fenerbahçe’de milli yıldıza da yol göründü Ne umutlarla transfer edilmişti! Fenerbahçe'de milli yıldıza da yol göründü
15:08 Putin, Zafer Bayramı’nda batılı ülkelere mesaj gönderdi Putin, Zafer Bayramı'nda batılı ülkelere mesaj gönderdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2024 17:09:47. #1.11#
SON DAKİKA: Suudi Arabistan'da Neom Projesi İçin Köylülerin Tahliyesi Ölümcül Güçle Gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement