Suudi Arabistan'da şiddetli yağışlar nedeniyle cami çatısı çöktü - Son Dakika
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Suudi Arabistan'da şiddetli yağışlar nedeniyle cami çatısı çöktü

Suudi Arabistan'ın Dhahran şehrinde bulunan Kral Fahd Üniversitesi kampüsünde yer alan bir caminin çatısı, şiddetli yağışlar nedeniyle çöktü. Yoğun yağmur fırtınaları sırasında çekilen bir video, çatının çökmesini gösterdi. Ülkede yaşanan hava durumu nedeniyle öğrencilere uzaktan eğitime geçmeleri talimatı verildi.

02.05.2024 15:47  Güncelleme: 15:53
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Suudi Arabistan'ın Dhahran şehrinde yer alan Kral Fahd Üniversitesi kampüsünde bulunan bir caminin çatısı, Çarşamba akşamı şiddetli yağışlar nedeniyle çöktü. Ülkede etkili olan yoğun yağmur fırtınaları sırasında çekilen bir video, çatının çökmesini gösterdi.

Sosyal medya kullanıcılarına göre, caminin genişletme planları kapsamında binaya çelik bir çatı monte edilmişti. Ancak, çatı yağmurun ağırlığını kaldıramadı ve içeri göçerek caminin tavanında büyük bir boşluk oluştu.

Çarşamba gününden itibaren Suudi Arabistan'ın birçok bölgesinde orta şiddetli ile yoğun yağışlar yaşandı. Güvenlik önlemi olarak ülke genelindeki öğrencilere uzaktan eğitime geçmeleri talimatı verildi.

Aynı gün, Sivil Savunma Genel Müdürlüğü ciddi hava durumu uyarıları yayınlayarak, insanlara fırtınalı havada dikkatli olmaları ve mümkünse iç mekanlarda kalmaları yönünde çağrıda bulundu.

Yakın bölgelerde, Birleşik Arap Emirlikleri'nde şiddetli gök gürültülü fırtınalar meydana geldi ve Perşembe akşamına kadar şimşek çakması bekleniyordu.

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Son Dakika Dünya Suudi Arabistan'da şiddetli yağışlar nedeniyle cami çatısı çöktü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Suudi Arabistan'da şiddetli yağışlar nedeniyle cami çatısı çöktü - Son Dakika
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