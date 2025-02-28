Suudi Arabistan 102 ülkede milyonlara kişiye yardım dağıtacak

Suudi Arabistan, Ramazan ayında dünya çapında yapacağı yardımlari bir basın toplantısı ile duyurdu. İslam İşleri, Davet ve İrşad Bakanı Şeyh Dr. Abdullatif bin Abdulaziz Al Al-Şeyh'in Riyad'da açıkladığı bu program, 102 ülkede milyonlarca insana ulaşacak. Yardımlar arasında 700 ton hurma, milyonlarca Kur'an-ı Kerim, iftar sofraları, imam görevlendirmeleri ve eğitim çalışmaları yer alıyor.
Suudi Arabistan, 45 ülkeye toplam 1,2 milyon Kur'an-ı Kerim gönderecek. Farklı dillerde basılan nüshalar, Müslüman topluluklara ücretsiz olarak dağıtılacak. Bu destek, dini bilgilerin yayılmasına katkı sağlayacak.
Ramazan ayında iftar sofralarına katkı sağlamak amacıyla, 102 ülkeye 700 ton hurma gönderilecek. Geçen yıla kıyasla yardımlar 200 ton artırılarak, daha fazla ihtiyaç sahibine ulaşılması hedefleniyor.
61 ülkede düzenlenecek iftar organizasyonları ile yüz binlerce kişiye sıcak yemek dağıtılacak. Ayrıca, 22 ülkeye 46 imam gönderilecek. İmamlar, Ramazan ibadetlerine rehberlik edecek ve teravih namazlarını kıldıracak.
16 Batı Afrika ülkesinde Kur'an-ı Kerim ezberleme ve Sünnet yarışmaları düzenlenecek. Dünya çapında 226.937 yüz yüze vaaz etkinliği ve 238 dijital irşad programı gerçekleştirilecek. Ayrıca, oruç kuralları ve İslamî öğretiler hakkında çevrim içi dersler verilecek.
Suudi Arabistan, 7 milyondan fazla kişiye 23,4 milyon rehberlik hizmeti sunacak. 30 milyon rehberlik slaytı, 70.000 Ramazan takvimi ve 80.000 dijital kitap erişime açılacak. Ayrıca, Umre'ye giden ziyaretçilere yönelik 2,5 milyon basılı materyal dağıtılacak ve rehberlik hizmeti verilecek.
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