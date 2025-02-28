Suudi Arabistan 102 ülkede milyonlara kişiye yardım dağıtacak - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Suudi Arabistan 102 ülkede milyonlara kişiye yardım dağıtacak

Suudi Arabistan 102 ülkede milyonlara kişiye yardım dağıtacak

Suudi Arabistan Ramazan seferberliğine başlıyor. Riyad yönetiminden yapılan açıklamada 102 ülkede milyonlarca kişiye yardım dağıtılacağı bildirildi.

28.02.2025 10:28  Güncelleme: 10:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suudi Arabistan, Ramazan ayında dünya çapında yapacağı yardımlari bir basın toplantısı ile duyurdu. İslam İşleri, Davet ve İrşad Bakanı Şeyh Dr. Abdullatif bin Abdulaziz Al Al-Şeyh'in Riyad'da açıkladığı bu program, 102 ülkede milyonlarca insana ulaşacak. Yardımlar arasında 700 ton hurma, milyonlarca Kur'an-ı Kerim, iftar sofraları, imam görevlendirmeleri ve eğitim çalışmaları yer alıyor.

MİLYONLARCA KUR'AN-I KERİM DAĞITILACAK

Suudi Arabistan, 45 ülkeye toplam 1,2 milyon Kur'an-ı Kerim gönderecek. Farklı dillerde basılan nüshalar, Müslüman topluluklara ücretsiz olarak dağıtılacak. Bu destek, dini bilgilerin yayılmasına katkı sağlayacak.

Suudi Arabistan'dan Ramazan seferberliği: 102 ülkede milyonlara yardım!

700 TON HURMA, RAMAZAN SOFRALARINA ULAŞACAK

Ramazan ayında iftar sofralarına katkı sağlamak amacıyla, 102 ülkeye 700 ton hurma gönderilecek. Geçen yıla kıyasla yardımlar 200 ton artırılarak, daha fazla ihtiyaç sahibine ulaşılması hedefleniyor.

DÜNYA ÇAPINDA İFTAR SOFRALARI VE İMAM GÖREVLENDİRMELERİ

61 ülkede düzenlenecek iftar organizasyonları ile yüz binlerce kişiye sıcak yemek dağıtılacak. Ayrıca, 22 ülkeye 46 imam gönderilecek. İmamlar, Ramazan ibadetlerine rehberlik edecek ve teravih namazlarını kıldıracak.

Suudi Arabistan'dan Ramazan seferberliği: 102 ülkede milyonlara yardım!

EĞİTİM VE BİLİNÇLENDİRME FAALİYETLERİ

16 Batı Afrika ülkesinde Kur'an-ı Kerim ezberleme ve Sünnet yarışmaları düzenlenecek. Dünya çapında 226.937 yüz yüze vaaz etkinliği ve 238 dijital irşad programı gerçekleştirilecek. Ayrıca, oruç kuralları ve İslamî öğretiler hakkında çevrim içi dersler verilecek.

DİJİTAL REHBERLİK VE UMRE ZİYARETÇİLERİNE ÖZEL HİZMETLER

Suudi Arabistan, 7 milyondan fazla kişiye 23,4 milyon rehberlik hizmeti sunacak. 30 milyon rehberlik slaytı, 70.000 Ramazan takvimi ve 80.000 dijital kitap erişime açılacak. Ayrıca, Umre'ye giden ziyaretçilere yönelik 2,5 milyon basılı materyal dağıtılacak ve rehberlik hizmeti verilecek.

Suudi Arabistan, Ekonomi, Yaşam, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Suudi Arabistan 102 ülkede milyonlara kişiye yardım dağıtacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • n5685244:
    nakit para gönderim kuran a önce kendinizi oyun. kim bilir ne çıkar düşünüyonuz az ABD nin Gözetiminde 10 1 Yanıtla
  • Ali :
    Sudiler imana geldi herhalde. 7 1 Yanıtla
  • Byaydin Yeniden:
    Savaş yapan "çoğu" ülke Müslüman ülkesi..insanları kullanan, aşağılayan "çoğu" ülke Müslüman ülkesi..diger bazı ülkelerde arada birbirinle savasıyor elbet.. ama dikkat edin alt yapıda, arkaplanda hiç bir zaman Din, kitap yok 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:56 Evine bıraktığı kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılanan polise 10 yıl hapis Evine bıraktığı kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılanan polise 10 yıl hapis
10:48 Öcalan’ın çağrısı dünya basınında: 50 yıllık bir ayaklanma sona eriyor Öcalan'ın çağrısı dünya basınında: 50 yıllık bir ayaklanma sona eriyor
10:37 Türkiye Öcalan’ın mesajını konuşurken Yavuz Ağıralioğlu’nun sessizliği dikkat çekiyor Türkiye Öcalan'ın mesajını konuşurken Yavuz Ağıralioğlu'nun sessizliği dikkat çekiyor
10:14 İmralı’da çekilen toplu fotoğrafta dikkat çeken detay Herkesin aklında aynı soru var İmralı'da çekilen toplu fotoğrafta dikkat çeken detay! Herkesin aklında aynı soru var
09:44 “Bahçeli vefat etti“ diyen Gelecek Partili başkan partisi tarafından görevden alındı "Bahçeli vefat etti" diyen Gelecek Partili başkan partisi tarafından görevden alındı
16:51 Abdullah Öcalan’dan yıllar sonra ilk fotoğraf Abdullah Öcalan'dan yıllar sonra ilk fotoğraf
16:49 Öcalan’ın açıklamasını yapacak heyet zılgıtlarla salona girdi Öcalan'ın açıklamasını yapacak heyet zılgıtlarla salona girdi
16:44 Abdullah Öcalan’dan tarihi çağrı: PKK kendini feshetmeli, tüm gruplar silah bırakmalı Abdullah Öcalan'dan tarihi çağrı: PKK kendini feshetmeli, tüm gruplar silah bırakmalı
16:34 AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir: İstanbul’da otobüsler patlamak üzere AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir: İstanbul'da otobüsler patlamak üzere
16:32 En-Nesyri’den Ziraat Türkiye Kupası’nda şahane gol En-Nesyri'den Ziraat Türkiye Kupası'nda şahane gol
16:15 Yasemin Yürük’ten şaşırtan itiraf: Yumurtalarımı dondurdum Yasemin Yürük'ten şaşırtan itiraf: Yumurtalarımı dondurdum
16:12 Sağlık durumu nasıl ’’Öldü’’ iddiaları sonrası Bahçeli’nin sağ kolundan açıklama var Sağlık durumu nasıl? ''Öldü'' iddiaları sonrası Bahçeli'nin sağ kolundan açıklama var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2025 12:07:54. #1.12#
SON DAKİKA: Suudi Arabistan 102 ülkede milyonlara kişiye yardım dağıtacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.