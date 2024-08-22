Suudi Arabistan'ın Medine şehrine bağlı Ömer El-Raddadi bölgesini dün akşam saatlerinde sel vurdu. Şehre bir yılda düşmesi gereken yağış miktarı tek günde düştü.
Yaşanan sel felaketi sebebiyle seyir halinde olan sürücüler yolda mahsur kaldı. Sürücüler ve yolcular yaşanan sel felaketini görüntüledi.
Yaşanan olayın ardından şehrin sokakları adeta göle döndü.
O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Son Dakika › Dünya › Medine'yi sel vurdu, araçlar yolda mahsur kaldı - Son Dakika
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