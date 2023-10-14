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Suudi Arabistan, İsrail'le normalleşme sürecini dondurdu - Son Dakika

Suudi Arabistan, İsrail'le normalleşme sürecini dondurdu

Son Güncelleme: 14.10.2023 23:26

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik bombardımanı sürerken olası kara operasyonun ise kısa sürede başlayacağı tahmin ediliyor. Bölgedeki sıcak gelişmeler ve Gazze'de yaşanan insanlık dramına Suudi Arabistan tarafından dikkat çeken bir hamle geldi. Tel Aviv yönetimiyle normalleşme sürecinde olan Suudi Arabistan, iddiaya göre normalleşme görüşmelerini dondurdu.

Hamas'ın Aksa Tufanı operasyonu sonrası abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yoğun bombardıman başlatan İsrail'e Suudi Arabistan'dan manidar bir tepki geldi. İddiaya göre Suudi Arabistan'ın İsrail'le normalleşme planlarını dondurduğu öne sürüldü.

NORMALLEŞME GÖRÜŞMELERİ DURDURULDU

Reuters'a konuşan ismi açıklanmayan yetkililer, Tel Aviv yönetimiyle yapılacak ABD destekli normalleşme görüşmelerinde gecikme yaşanacağını ve şu an itibarıyla bu görüşmelerin dondurulduğunu ifade etti.

Suudi Arabistan, İsrail'le normalleşme sürecini dondurdu

RESMİ AÇIKLAMA YAPILMADI

Gündeme bomba gibi düşen iddiaya ilişkin Suudi Arabistan hükümetinden herhangi bir açıklama yapılmadı.

Suudi Arabistan, İsrail'le normalleşme sürecini dondurdu

İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti. Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Suudi Arabistan, İsrail'le normalleşme sürecini dondurdu

GAZZE'DE 724'Ü ÇOCUK 2 BİN 215 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin öldüğü, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 724'ü çocuk, 458'i kadın 2 bin 215 kişinin öldüğünü, 8 bin 714 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Suudi Arabistan, İsrail'le normalleşme sürecini dondurdu

BATI ŞERİA'DA 55 FİLİSTİNLİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 55 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 619 kişinin yaralandığı belirtilmişti. İsrail'in saldırılarında ayrıca Gazze'de 9, Lübnan'da ise 1 gazeteci yaşamını yitirmişti.

Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Dünya

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Son Dakika Dünya Suudi Arabistan, İsrail'le normalleşme sürecini dondurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Suudi Arabistan, İsrail'le normalleşme sürecini dondurdu - Son Dakika
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