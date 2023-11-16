 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Suudi Arabistan'ta halk Gazze için sokaklara döküldü, hükümeti protesto etti - Son Dakika

Suudi Arabistan'ta halk Gazze için sokaklara döküldü, hükümeti protesto etti

16.11.2023 01:02  - Güncelleme: 01:12

7 Ekim'den beri Gazze'ye saldırılarını sürdüren İsrail'e sessiz kalan ülkelerden Suudi Arabistan'da halk ayaklandı. İnsanlık dramının yaşandığı Gazze için sokağa çıkan halk, hükümeti protesto etti. Zaman zaman güvenlik güçleriyle arbede yaşandı.

Suudi Arabistan'da halk, Gazze'de yaşanan katliamlara sessiz kalmayarak sokaklara çıktı. Hükümetin sessiz kalmasını da protesto eden kalabalık gruplar, zaman zaman güvenlik güçleriyle arbede yaşadı.

SOKAKLAR KARIŞTI

Gazze'ye yönelik insanlık dışı saldırılarını 7 Ekim'den sürdüren İsrail, uluslararası kamuoyunda desteğini gün geçtikçe kaybediyor. Diplomatik anlamda İsrail'e sessiz kalan ülkelerden bir tanesi olan Suudi Arabistan'da bu nedenle sokaklar karıştı.

GÜVENLİK GÜÇLERİ İLE ARBEDE YAŞANDI

Gazze'de yapılan soykırıma varan katliamlara sessiz kalamayan kalabalık grup, sokaklara inerek İsrail'i ve Suudi Arabistan hükümetini protesto etti. Zaman zaman protestocularla güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı.

İMAM, "GAZZE İÇİN DUA ETMEDİ" İDDİASI

Öte yandan ayaklanmanın imamların Gazze için dua etmemesi nedeniyle çıktığı iddia edilirken, olaylara ilişkin görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Suudi Arabistan, Gazze, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Suudi Arabistan'ta halk Gazze için sokaklara döküldü, hükümeti protesto etti - Son Dakika


Son Dakika
01:02 Suudi Arabistan'ta halk Gazze için sokaklara döküldü, hükümeti protesto etti
00:36 Gazzeli kanser hastalarıyla refakatçilerini taşıyan uçaklar Ankara'ya indi
00:05 Dışişleri'nden Türkiye'yi hedef alan Netanyahu ve Eli Cohen'e cevap: Er ya da geç yargılanacaklar
23:58 Harekete geçtiler! Bayern Münih, Mbappe'yi kadrosuna katıyor
23:55 BM Güvenlik Konseyi, Gazze'deki çatışmalara ''Acil ve uzatılmış ara'' talep eden kararı kabul etti
23:36 Netanyahu'dan kendisine meydan okuyan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt: İnsan hakları konusunda en son konuşacak kişi Erdoğan'dır
23:32 Türkiye Hrant Dink'in katili Ogün Samast'ın tahliyesini konuşuyor
22:58 Ancelotti şimdi ne yapacak? Real Madrid'de Eduardo Camavinga da sakatlandı
22:53 CHP lideri Özgür Özel'den Ogün Samast'ın tahliye edilmesine ilişkin ilk yorum
21:53 Manchester City'nin yıldızından Messicileri deli edecek Ballon d'Or sözleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2023 02:06:01. #1.13#
SON DAKİKA: Suudi Arabistan'ta halk Gazze için sokaklara döküldü, hükümeti protesto etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement