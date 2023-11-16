Suudi Arabistan'ta halk Gazze için sokaklara döküldü, hükümeti protesto etti

Suudi Arabistan'da halk, Gazze'de yaşanan katliamlara sessiz kalmayarak sokaklara çıktı. Hükümetin sessiz kalmasını da protesto eden kalabalık gruplar, zaman zaman güvenlik güçleriyle arbede yaşadı.
Gazze'ye yönelik insanlık dışı saldırılarını 7 Ekim'den sürdüren İsrail, uluslararası kamuoyunda desteğini gün geçtikçe kaybediyor. Diplomatik anlamda İsrail'e sessiz kalan ülkelerden bir tanesi olan Suudi Arabistan'da bu nedenle sokaklar karıştı.
Gazze'de yapılan soykırıma varan katliamlara sessiz kalamayan kalabalık grup, sokaklara inerek İsrail'i ve Suudi Arabistan hükümetini protesto etti. Zaman zaman protestocularla güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı.
Öte yandan ayaklanmanın imamların Gazze için dua etmemesi nedeniyle çıktığı iddia edilirken, olaylara ilişkin görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.
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