Suudi Arabistan, \'terörizm\' suçlamasıyla yedi kişiyi idam etti

Suudi Arabistan, 'terörizm' ve 'milli güvenliği tehlikeye atma' suçlamalarıyla yedi mahkumu idam etti. Mart 2022'deki 81 kişinin ardından bu, tek bir günde gerçekleşen en yüksek idam sayısıydı. İdam edilenler, terörist örgütlerin oluşturulması ve finanse edilmesi suçundan mahkum edildi.
Suudi Arabistan, 'terörizm' ve 'milli güvenliği tehlikeye atma' suçlarından cezaevinde tutulan yedi kişiyi aynı günde idam etti.
Devlet medyasının belirttiğine göre, yedi kişinin idam edilmesi, aynı günde 81 kişinin idam edildiği Mart 2022 tarihinde bu yana bir günde gerçekleşen en yüksek rakam oldu.
Resmi Suudi Basın Ajansı, yedi kişinin, Körfez krallığının içişleri bakanlığına atıfta bulunarak, 'terörist örgüt ve yapılar oluşturma ve finanse etme' suçlarından mahkum edildiğini söyledi.
Dün idam edilen yedi kişinin vatandaşlıkları açıklanmadı, ancak isimleri ve unvanları Suudili olduklarını gösterdi.
Resmi haber ajansı, idam edilen kişilerin 'kan dökme çağrısı yapma, terörist örgüt ve yapılar oluşturma ve finanse etme, ve toplumun güvenliğini ve istikrarını bozmak gibi suçlardan mahkum edildi.
Rapor, onlara yöneltilen suçlamalar hakkında daha fazla ayrıntı sağlamadı.
Suudi Arabistan, idam cezasının en yoğun kullanan ülkelerden biri olup, bu yıl şimdiye kadar 29 kişiyi idam etti.
Uluslar Arası Af Örgütü, Çin, İran ve Suudi Arabistan'ın en fazla idam cezası uygulayan ülkeler olduklarını söyledi.
Resmi açıklamalara göre, 2023'te 170 kişi idam edildi.
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