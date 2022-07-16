Suudi Veliaht Prens Selman ile Bahreyn Prensi İsa Al Halife'nin buluşmasına damga vuran öpücük

Suudi Arabistan ev sahipliğinde, Cidde Güvenlik Zirvesi düzenleniyor. ABD Başkanı Joe Biden'ın da yer alacağı Arap liderler Suudi Arabistan'a geldi. Bu kapsamda Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman ülkesine gelen liderleri tek tek karşıladı. Selman'ın Bahreyn Veliaht Prensi ve Başbakanı Selman bin Hamed bin İsa Al Halife'yi karşılama anlarında ise objektiflere renkli görüntüler yansıdı.

SELMAN, AL HANİFİ'Yİ BURNUNDAN ÖPTÜ

İki prensin arasında samimi anlar yaşanırken Selman, Al Halife'yi burnundan öptü. Batı kamuoyunda bu tablo garipsense de bu ritüel Arap kültüründe önemli bir samimiyet ve saygı göstergesi.

KÖRFEZ ÜLKELERİNE HAS BİR GELENEK

Burundan öpmek, Suudi Arabistan, Birleşmiş Arap Emirlikleri, Kuveyt ve diğer körfez ülkelerine has selamlaşma şekillerinden biri. Ancak, selamlaşanların arasında aşırı samimiyet veya saygı varsa bu selamlaşma şeklinde yaşı küçük olanlar yaşı büyük olanları burnundan öpebiliyor.