Tahtadaki harita detayı ses getirecek

ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan Jeffrey Epstein'a ilişkin dosyalarda yer alan fotoğraflardan biri, kara tahtaya çizilmiş tartışmalı bir haritayı içeriyor. Görüntüde haritanın sağ alt köşesinde eski İsrail Başbakanı Ehud Barak'a ait olduğu belirtilen bir imzanın bulunduğu görülüyor.

Sosyal medyada paylaşılan tartışmalarda bazı kullanıcılar, haritanın çizim tarzı ve içeriğine dayanarak bunun "Büyük İsrail Projesi" çerçevesinde hazırlandığını savundu. Bu iddialar, paylaşılan fotoğrafın sosyal medya platformlarında viral hale gelmesine yol açtı.

Dosyalarda ayrıca Epstein'ın Barak ile birçok kez görüştüğüne ve sık sık yazıştığına ilişkin e-posta kayıtlarının yer aldığı aktarıldı. Fotoğraflar arasında, Epstein'ın küçük bir kız çocuğu ile aynı haritanın önünde çekilmiş görüntüleri de bulunuyor; küçük çocuğun yüzü kapatılmış karelerde Epstein'ın uygunsuz temasına ilişkin tartışmalı detaylar yer alıyor.

Epstein, reşit olmayan çocuklara yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturmakla suçlanmış, 2019'da tutuklu bulunduğu hapishanede ölü bulunmuştu. Kamuya açılan milyonlarca sayfalık belgelerde eski siyasetçiler ve tanınmış isimlerin adı geçerken, paylaşılan yeni detaylar uluslararası kamuoyunda geniş tartışmalara neden oluyor.