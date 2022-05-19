Taliban'dan yeni kararname: Kadınların televizyona yüzlerini örtmeden çıkması yasak - Son Dakika
Üye Girişi
BBC

Taliban'dan yeni kararname: Kadınların televizyona yüzlerini örtmeden çıkması yasak

19.05.2022 19:10
Taliban'dan yeni kararname: Kadınların televizyona yüzlerini örtmeden çıkması yasak

Afganistan'da yönetimde olan Taliban, televizyon ekranına çıkan kadınlarla ilgili kuralları sıkılaştırdı ve kadın sunucular ve programlarda görünen diğer kadınların yüzlerini örtmelerini istedi.

Taliban yönetimi, Afganistan'daki kadın televizyon sunucuları ve ekrana çıkan diğer kadınların yüzlerini örtmelerini istedi.

BBC Peştu Servisi'ne konuşan Taliban din polisi yetkilisi, bu konudaki yasağın, medya kuruluşlarına Çarşamba günü gönderilen bir kararname ile iletildiğini söyledi.

Bundan iki hafta önce de Afganistan'daki kadınlara dışarda peçe takma kuralı getirilmiş, uymayanların cezalandırılacağı ilan edilmişti.

Taliban yönetimi devraldığından bu yana kadınlarla ilgili kısıtlamaları adım adım artırıyor.

Kadınların yanlarında erkek bir akrabaları olmadan seyahat etmeleri yasaklanmış, ayrıca daha önce açılacağı ilan edildiği halde kız çocuklarının devam ettiği orta dereceli okullar kapatılmıştı.

Reuters haber ajansı Taliban hükümetinin "Ahlaksızlığı Önleme ve Fazileti Teşvik" bakanlığı sözcüsünü alıntılayarak yeni kararnamenin 21 Mayıs günü yürürlüğe gireceğini bildirdi.

Bakanlık sözcüsü, ajansa göre kadınların yüzünü kapatması kuralını "tavsiye" olarak niteliyor; ama kurala uymayanların neyle karşılaşacağı konusunda bir açıklama bulunmuyor.

Son kararname Twitter'da ağır eleştirilerle karşılaştı.

Bir sosyal medya kullanıcısı "Dünya, insanları Covid'den korumak için maske kullanıyor. Taliban, insanları kadın gazetecilerin yüzlerinden korumak için maske kuralı getiriyor. Taliban'a göre kadınlar bir hastalık" yazdı.

Taliban 1990'larda ilk kez iktidara geldiğinde ülkedeki bütün kadınlara ev dışında bedenlerini ve yüzlerini bütünüyle örten burka giyme kuralı getirmişti.

2001'de ABD ve müttefiklerinin askeri müdahalesi ile Taliban iktidardan uzaklaştırıldığında, özellikle başkent Kâbil'de kadınlara yönelik kısıtlamaların önemli bir kısmı kaldırılmıştı.

Fakat koyu muhafazakârlığın ve erkek egemenliğinin çok güçlü olduğu ülkede kırsal kesimlerde Taliban'ın etkisi devam etmiş ve kadınların yaşamı çok fazla değişmemişti.

Taliban'dan yeni kararname: Kadınların televizyona yüzlerini örtmeden çıkması yasak
Taliban'dan yeni kararname: Kadınların televizyona yüzlerini örtmeden çıkması yasak
YORUMLAR
500
BM'den Afganistan'da Taliban'ın Bağımsız İnsan Hakları Komisyonunu feshetmesine tepki BM'den Afganistan'da Taliban'ın Bağımsız İnsan Hakları Komisyonunu feshetmesine tepki Afganistan'da kız öğrenciler gizlice eğitim alıyor Afganistan'da kız öğrenciler gizlice eğitim alıyor
Kaynak: BBC

Afganistan, Taliban, Medya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Taliban'dan yeni kararname: Kadınların televizyona yüzlerini örtmeden çıkması yasak - Son Dakika

BBC

Son Dakika
18:42 Raket tutma tarzı merak ediliyordu! Erdoğan'dan açıklama: Çinliler ve Japonlar da benim gibi tutar
18:39 Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö: Türkiye'nin endişelerini görüşmeye hazırız
18:20 "İktidar yürüyüşünü başlattık diyen" Meral Akşener, Samsun'da: Ey Türk gençliği, yarın değil bugün gücünün farkında olacaksın!
18:07 İsveç ve Finlandiya liderleri Beyaz Saray'da! ABD Başkanı Biden: İki ülke de NATO'nun tüm şartlarını karşılıyor, üyeliklerini destekliyoruz
17:45 Meslekten 15 günlüğüne men edilmişti! AYM'den Canan Karatay kararı
17:41 AK Parti kurucularından Albayrak'tan yargıya uyarı: Bugün SADAT'ı tanımayan yarın sizi de tanımaz.
17:06 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den İsveç ve Finlandiya açıklaması: Fikir ayrılıklarına çözüm buluruz
16:42 Zelenski'den Vışıvanka Günü'ne özel kostüm: Savaşın başından beri giydiği tişörtünü çıkardı, gömlek giydi
16:40 Survivor All Star'da ikiz kardeşi elenen Sema'dan intikam yemini: Burunlarından fitil fitil getireceğim!
16:39 Finlandiya Başbakanı Marin'den "Türkiye ile masaya oturmalıyız" mesajı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2022 19:15:12. #1.12#
SON DAKİKA: Taliban'dan yeni kararname: Kadınların televizyona yüzlerini örtmeden çıkması yasak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement