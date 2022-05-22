Taliban'ın yeni kararı ekrana yansıdı: Afganistan'da kadınlar artık yüzlerini de örterek televizyona çıkabiliyor - Son Dakika
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BBC

Taliban'ın yeni kararı ekrana yansıdı: Afganistan'da kadınlar artık yüzlerini de örterek televizyona çıkabiliyor

22.05.2022 17:32
Taliban'ın yeni kararı ekrana yansıdı: Afganistan'da kadınlar artık yüzlerini de örterek televizyona çıkabiliyor

Taliban yönetiminin, Afganistan'daki kadın televizyon sunucuları ve konuk kadınların yüzlerini örtmeleri talimatı ekrana yansıdı.

Taliban yönetiminin, Afganistan'daki kadın televizyon sunucuları ve konuk kadınların yüzlerini örtmeleri talimatı ekrana yansıdı.

Pazar günü yayınlarındaki kadınlar peçe ile yüzlerini örterek ekrana çıktı.

Bir gün önceki bazı yayınlarda, karara direnen bazı kadınlar yüzleri açık olarak yayına katılmıştı.

Bir kadın sunucu televizyonda çalışan kadınların direndiğini ancak yöneticilerin baskısı ile karşılaştıklarını söyledi.

TOLOnews, Ariana Televizyonu, Shamshad TV ve 1TV kanallarındaki yayınlar peçeli şekilde yapıldı.

Bir erkek sunucu da kadınlara getirilen yasağı protesto için ekrana maske ile çıktı.

TOLOnews sunucularından Farida Sial BBC'ye yaptığı açıklamada, "Evet Müslümanız ve örtünüyoruz, saçlarımızı saklıyoruz tamam ama bir sunucu için iki üç saat ağzı kapalı yayın yapmak çok güç" dedi.

Farida Sial yasağın geri alınması için uluslararası topluma Taliban'a baskı çağrısı yaptı ve "Kadını sosyal ve siyasal hayattan silmek istiyorlar" dedi.

Taliban din polisi, bu konudaki yasağı, medya kuruluşlarına Çarşamba günü iletmişti.

Yasağa uymakta direnen kadınların yöneticilerine ve erkek gardiyanlarına da ceza uyarısı yapıldığı açıklandı.

Taliban yönetimi devraldığından bu yana kadınlarla ilgili kısıtlamaları adım adım artırıyor.

"Bugün çok üzüntülüyüz"

Kadınların yanlarında erkek bir akrabaları olmadan seyahat etmeleri yasaklanmış, ayrıca daha önce açılacağı ilan edildiği halde kız çocuklarının devam ettiği orta dereceli okullar kapatılmıştı.

Yine TOLOnews sunucularından Sonia Niyazi, AFP haber ajansına yaptığı açıklamada, "Direndik ve maske takmaya karşı olduğumuzu söyledik" dedi.

Ancak Niyazi eğer karara uymazlarsa işten atılma veya başka işleye çekilme uyarısı aldıklarını söyledi.

Aynı kanalın yayın yönetmen yardımcısı olan Khpolwak Sapai, Facebook postunda "Bugün çok üzüntülüyüz" mesajını paylaştı.

BBC'ye isminin kullanılmamasını isteyerek konuşan bir kadın gazeteci, "Bugün ülkemin kadınları için bir başka kara gün" dedi.

Ekrana çıkan kadınlar, bu haklarının Taliban tarafından ellerinden tamamen alınması endişesi taşıyor.

Taliban'ın yeni kararı ekrana yansıdı: Afganistan'da kadınlar artık yüzlerini de örterek televizyona çıkabiliyor
Taliban'ın yeni kararı ekrana yansıdı: Afganistan'da kadınlar artık yüzlerini de örterek televizyona çıkabiliyor
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Kaynak: BBC

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Son Dakika Dünya Taliban'ın yeni kararı ekrana yansıdı: Afganistan'da kadınlar artık yüzlerini de örterek televizyona çıkabiliyor - Son Dakika

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