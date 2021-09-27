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Taliban yönetimi Helmand vilayetinde sakal kesimini yasakladı - Son Dakika
BBC

Taliban yönetimi Helmand vilayetinde sakal kesimini yasakladı

27.09.2021 05:29
Taliban yönetimi Helmand vilayetinde sakal kesimini yasakladı, System.String[]

Taliban, Şeriat yasalarına uygun olmadığı gerekçesiyle Afganistan'ın Helmand vilayetinde berberlere sakal kesme yasağı getirdi.

Taliban, Şeriat yasalarına uygun olmadığı gerekçesiyle Afganistan'ın Helmand vilayetinde berberlere sakal kesme yasağı getirdi.

Taliban'ın dinden sorumlu polisi kurallara uymayanların cezalandırılacağını söyledi.

Uygulamalar, her ne kadar daha ılımlı bir hükümet kuracakları sözünü verseler de grubun iktidar olduğu dönemdeki katı kuralları yeniden getirdiğine işaret ediyor.

Geçen ay iktidara geldikten sonra Taliban muhalefet edenlere katı cezalar uyguladı. Grup, Cumartesi günü 'adam kaçırdıkları' iddia edilen dört kişiyi öldürüp cesetlerini Herat sokaklarına astı.

Taliban yetkilileri, güneydeki Helmand vilayetinde berber salonlarına gönderdiği uyarıda saç ve sakal kesimlerinde Şeriat yasalarına uyulması gerektiği talimatını verdi.

BBC'nin de gördüğü uyarıda "Hiç kimsenin şikayet etmeye hakkı yok" dendi.

Kabil'deki bir berber, "Taliban savaşçıları sürekli geliyor ve sakalları tıraş etmememiz talimatını veriyor. Bir tanesi bizi yakalatmak için gizli denetçiler gönderebileceklerini söyledi" dedi.

Şehrin en büyük berber salonlarından birinin işletmesi de hükümet yetkilisi olduğunu iddia eden birinden telefon geldiğini söyledi. İşletmeci "Amerikan tarzı kesimlere son vermesi" gerektiği ve hiç kimsenin sakalını kesmemesi konusunda uyarıldığını ifade etti.

Taliban'ın 1996-2001 yılları arasındaki iktidarında İslamcı yönetim gösterişli saç kesimlerini yasaklamış ve erkeklerin sakallarını uzatmalarını istemişti.

Ama o dönemden bu yana ülkede temiz tıraş daha yaygın ve popüler oldu. Birçok Afgan erkek de moda olan modelleri yaptırmak için berberlere gidiyordu.

Güvenlikleri için isimleri gizli tutulan berberler yeni kurallar nedeniyle geçimlerini sağlamakta zorlanacaklarını söyledi.

BBC'ye konuşan bir berber, "Benim berber dükkanım yıllarca gençlerin diledikleri gibi tıraş oldukları, modayı takip ettikleri bir yer olmuştu. Artık bu işe devam etmenin bir anlamı kalmadı" dedi.

Bir diğer berber de " Moda salonları, mağazaları, berberler yasaklı işletmeler oldu. 15 yıldır bu işi yapıyordum artık devam edebileceğimi sanmıyorum" diye konuştu.

Batı şehri Herat'taki bir diğer berber de resmi talimat almasa da sakal kesmediğini söyledi: "Müşteriler sakallarını kesmiyor çünkü sokaklardaki Taliban savaşçılarının hedefi olmak istemiyorlar. Araya kaynayıp onlar gibi görünmek istiyorlar."

Kesim ve tıraş ücretlerini düşürse de işleri de iyi gitmeyen berber "Hiç kimse saç stilini veya saç modasını umursamıyor" dedi.

Taliban yönetimi Helmand vilayetinde sakal kesimini yasakladı
Taliban yönetimi Helmand vilayetinde sakal kesimini yasakladı

Afganistan, Taliban, Hükümet, Şeriat, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Taliban yönetimi Helmand vilayetinde sakal kesimini yasakladı - Son Dakika Dünya

BBC

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