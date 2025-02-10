Talihsiz kadın, düğünde dans ettiği sırada kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti - Son Dakika
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Dünya

Talihsiz kadın, düğünde dans ettiği sırada kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

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Hindistan'ın Madhya Pradeş eyaletinde düzenlenen bir düğün töreni, trajik bir olayla son buldu. Gelinin kuzeni Parinita Cain, düğün öncesi geleneksel 'sangeet' kutlaması sırasında dans ederken aniden fenalaştı ve hayatını kaybetti. Genç kadının sahnede dans ederken yere yığıldığı anlar kameralara yansıdı.

10.02.2025 10:05
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Hindistan'ın Madhya Pradeş eyaletinde düzenlenen bir düğün töreni, beklenmedik bir trajediyle gölgelendi. Gelinin kuzeni Parinita Cain, düğün öncesi geleneksel "sangeet" kutlaması sırasında dans ederken aniden fenalaşarak hayatını kaybetti.

İndor kentinden kuzeninin düğününe katılmak için Vidişa bölgesine gelen Cain'in, sahnede dans ettiği sırada yere yığıldığı anlar kameralara yansıdı. Sosyal medya platformu X'te paylaşılan görüntülerde, genç kadının performansı sırasında aniden yüzüstü düştüğü görülüyor.

Zee News'in aktardığı bilgilere göre, Cumartesi günü gerçekleşen olayda Cain'in kalp krizi geçirdiği tahmin ediliyor. Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen genç kadın kurtarılamadı.

Olay, Hindistan'da son dönemde gençler arasında artan ani kalp krizi vakalarına dikkat çekerken, uzmanlar stres, düzensiz yaşam tarzı ve yetersiz sağlık kontrolleri konusunda uyarılarda bulunuyor.

Düğün töreni iptal edilirken, Cain'in ailesi ve yakınları büyük üzüntü yaşıyor.

Talihsiz kadın, düğünde dans ettiği sırada kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
Talihsiz kadın, düğünde dans ettiği sırada kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Kalp Krizi, Hindistan, 3-sayfa, Sağlık, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Talihsiz kadın, düğünde dans ettiği sırada kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Yusuf Çarman:
    Güle oynaya gitti kadın. 16 3 Yanıtla
  • Yücel Gülten:
    Keşke dansı bitireydi neyse öbür tarafta devam eder mekanı cennet olsun 2 8 Yanıtla
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