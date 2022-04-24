Talimat Putin'den geldi! Kremlin Soruşturma Komitesi, gizli görevdeki İngiliz birliğini arıyor - Son Dakika
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Talimat Putin'den geldi! Kremlin Soruşturma Komitesi, gizli görevdeki İngiliz birliğini arıyor

24.04.2022 10:22
Talimat Putin'den geldi! Kremlin Soruşturma Komitesi, gizli görevdeki İngiliz birliğini arıyor

Rusya-Ukrayna savaşında 60 gün geride kalırken, Moskova Devlet Medyası'ndan gündeme bomba gibi düşen bir iddia geldi. İngiliz özel kuvvetlerinin savaş bölgesinde sağlık görevlisi olarak gizli görev yaptığını öne süren medya, 'Putin'in kişisel CIA'i olarak anılan Kremlin Soruşturma Komitesi'nin Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emriyle söz konusu birliklerin peşine düştüğünü aktardı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emri ile 24 Şubat'ta başlayan savaş pek de Moskova'nın istediği istikamette ilerlemiyor. Yaklaşık 2 aydır devam eden savaşta ciddi kayıplar veren Rusya'dan dünya gündemine bomba gibi düşen bir iddia geldi.

KREMLİN SORUŞTURMA KOMİTESİ İDDİANIN PEŞİNDE

Moskova Devlet Medyası, İngiliz özel kuvvetlerinin (SAS) savaş bölgelerinde sağlık görevlisi olarak gizli görev yaptığını iddia etti. 'Putin'in kişisel CIA'i olarak anılan Kremlin Soruşturma Komitesi (IC) söz konusu birliklerin peşine düştü. Yapılan resmi açıklamada SAS'ların Lviv'de faaliyet gösterip göstermediğinin araştırıldığı bilgisine yer verildi.

BİLGİLER YAKALANAN UKRAYNA BİRLİKLERİNDEN

Rus basını ise SAS'ların sabotaj ve gerilla savaşı yürüttüğünü yazdı. Aynı haberlere göre, Rusya, soruşturmasını, yakalanan Ukrayna birliklerinden aldığı bilgilere dayandırıyor. Bir IC kaynağı konu ile ilgili 'Büyük olasılıkla bu ekipler Ukrayna topraklarındaki sabotaj gruplarının faaliyetlerini koordine etme becerilerini ve verimliliğini artırmak için geldiler' dedi.

"SPEKÜLASYONLAR İNSANLARIN HAYATLARINI RİSKE ATABİLİR"

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, İngiltere'den bir savunma kaynağı iddialar ile ilgili şu açıklamada bulundu;

"Özel Kuvvetler ile ilgili haberler hakkında yorum yapmıyoruz, özellikle Rus haber ajansları tarafından yapılanlara yorum yapmıyoruz. Çünkü spekülasyonlar insanların hayatlarını riske atabilir, bu yüzden raporları ne onaylıyoruz ne de reddediyoruz."

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Son Dakika Dünya Talimat Putin'den geldi! Kremlin Soruşturma Komitesi, gizli görevdeki İngiliz birliğini arıyor - Son Dakika


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