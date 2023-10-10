 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Tam abluka ve yoğun bombardıman altındaki Gazze'de su krizi yaşanıyor - Son Dakika

Tam abluka ve yoğun bombardıman altındaki Gazze'de su krizi yaşanıyor

Son Güncelleme: 10.10.2023 21:56

İsrail, yoğun bir şekilde bombaladığı Gazze Şeridi'ni tam ablukaya aldı. Elektrik ve su akışının kesilmesi sonrası Gazze'de insanlık dramı yaşanıyor. Abluka altında yaşayan Gazzeliler, sebillerden doldurdukları suları evlerine taşıyarak hayatta kalmaya çalışıyor.

İsrail'den Gazze Şeridi'ne giden su borularındaki su akışının durdurulmasının ardından, Gazze genelinde su sıkıntısı yaşanıyor. Han Yunus kentindeki Filistinliler, sebillerden doldurdukları suları evlerine taşıdı.

GAZZE'DE İNSANLIK DRAMI

İsrail savaş uçakları ve topçu birlikleri tarafından yoğun bir şekilde bombalanan Gazze Şeridi'nde insanlık dramı yaşanıyor. İsrail'in tam ablukaya aldığı kente elektrik ve su verilmiyor.

ŞEHİRDE SADECE SEBİLLERDE SU BULUNUYOR

Yoğun bombardımanların yapıldığı Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus kentinde yaşayan Filistinliler, sebillerden doldurdukları suları evlerine taşıyarak hayatta kalmaya çalışıyor.

SU AKIŞI KESİLDİ

İsrail Enerji Bakanı Yisrael Katz, gece yarısı yaptığı açıklamada, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ne giden su akışının kesildiğini söyledi. Katz, önceki gün X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, İsrail'in Gazze Şeridi'ne sağladığı elektriğin kesilmesini öngören talimatı imzaladığını duyurmuştu.

"DAHA ÖNCE OLANLAR, ARTIK OLMAYACAK"

Katz, diğer bir paylaşımında da "İsrail'den Gazze'ye su akışının derhal kesilmesini emrettim. Elektrik ve yakıt dün kesildi. Daha önce olanlar, artık olmayacak." ifadesini kullanmıştı. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant da Gazze Şeridi'ne tam abluka uygulayacaklarını ve bölgeye elektrik, yiyecek ve yakıt sağlanmayacağını söylemişti.

Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Dünya

İsrail, Gazze, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Tam abluka ve yoğun bombardıman altındaki Gazze'de su krizi yaşanıyor - Son Dakika


Son Dakika
21:31 Son Dakika: Türkiye'den Filistin diplomasisi
19:58 ABD'den uçak gemisi çıkışı: Sadece İsrail'e yardım için değil, İran ve Hizbullah'ı caydırmak için de gönderiyoruz
19:44 Son Dakika: THY'nin İsrail seferlerine ara verildi
19:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Suriye'de Türk SİHA'sını düşüren ABD'ye tepki
18:58 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hem İsrail'e hem de ABD'ye tepki: Şu anda Gazze'ye su verilmiyor, elektrik yok! Hani insan hakları?
18:45 AB, Hamas terör örgütü olarak ilan etti
18:28 Adana'da bir baba, elektrikli bisiklet üzerindeki oğlunu av tüfeğiyle vurarak öldürdü
17:58 Hamas'ın füze saldırısı başlattığı İsrail'in Aşkelon kentinden dumanlar yükseliyor
17:20 Şanlıurfa'da çocuklarının karnına şiş batıran 4 baba tutuklandı
17:17 EURO 2032 listesine stadı yazılmayan Beşiktaş'tan TFF'ye olay gönderme
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2023 22:05:56. #1.12#
SON DAKİKA: Tam abluka ve yoğun bombardıman altındaki Gazze'de su krizi yaşanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement