Tam Ölçekli Savaş Uyarısı Gündemde - Son Dakika
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Dünya

Tam Ölçekli Savaş Uyarısı Gündemde

Dünya genelinde gerginlik artıyor ve tam ölçekli bir savaşa dair uyarılar yapılmaya başlandı. Bu durum, uluslararası ilişkiler ve güvenlik politikaları açısından büyük bir endişe kaynağı oluşturuyor. Dünya liderlerinin ve uluslararası kuruluşların, bu potansiyel krizi önlemek için acil adımlar atması bekleniyor.

24.09.2024 10:44
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ABD'DEN BÖLGEYE EK SEVKİYAT

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon İsrail'in Lübnan'a yönelik kanlı saldırısının devam ettiği dakikalarda, söz konusu çatışmaların bölgesel çatışma riskini artırdığını duyurdu. Açıklamada, ABD ordusunun Ortadoğu'ya ilave askeri birlikler göndereceği bildirilirken, bu birliğin kaç kişiden oluşacağı, nereye konuşlanacağı ve hangi görevleri üstleneceğine dair bilgi verilmedi. ABD'nin şu an bölgede 40 bin kişilik birliği bulunuyor.

TAM ÖLÇEKLİ SAVAŞ UYARISI

Avrupa Birliği'nin dış politika temsilcisi, İsrail ile Lübnan'daki Hizbullah arasındaki tırmanışın neredeyse tam ölçekli bir savaşa dönüştüğünü açıkladı. Josep Borrell gazetecilere, "Bu durum son derece tehlikeli ve endişe verici. Neredeyse tam ölçekli bir savaşın içinde olduğumuzu söyleyebilirim," dedi. Artan sivil kayıplarını ve askeri saldırıların yoğunluğunu işaret ederek, "Eğer bu bir savaş durumu değilse, buna ne diyeceğinizi bilmiyorum," ifadesini kullandı. Borrell, gerginliği azaltma çabalarının sürdüğünü, ancak Avrupa'nın çatışmanın yayılması konusundaki en kötü korkularının gerçeğe dönüştüğünü belirtti. Sivillerin ağır bir bedel ödediğini ve tam ölçekli bir savaşı önlemek için tüm diplomatik çabaların gerekli olduğunu vurguladı. "Bunu yapmanın zamanı şimdi, New York'ta. Herkes, bu savaş yolunu durdurmak için tüm kapasitesini ortaya koymalı," diyerek uluslararası topluma çağrıda bulundu.

"ORTADOĞU'DAKİ TIRMANIŞTAN KİMSE KAZANÇLI ÇIKMAYACAK"

Büyük demokrasilerin oluşturduğu G7 ülkelerinin dışişleri bakanları, Pazartesi günü Ortadoğu'daki eylem ve karşı eylemlerin bölgeyi daha geniş çaplı bir çatışmaya sürükleme riski taşıdığını ve bundan hiçbir ülkenin kazançlı çıkmayacağını uyarısında bulundu. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun yan etkinliği olarak düzenlenen toplantının ardından yapılan G7 açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Eylemler ve karşı tepkiler, bu tehlikeli şiddet sarmalını büyütme ve tüm Ortadoğu'yu hayal edilemez sonuçları olacak daha geniş bir bölgesel çatışmaya sürükleme riski taşıyor." G7 ülkeleri, "Mevcut yıkıcı döngünün durdurulması çağrısında bulunurken, Ortadoğu'daki daha ileri bir tırmanıştan hiçbir ülkenin kazançlı çıkmayacağını" vurguladı.

TÜRKİYE'DEN TAHLİYE AÇIKLAMASI YOK

İsrail'in yoğun hava saldırısı başlamasından hemen önce İngiltere Dışişleri Bakanı İsrail ile Lübnan alanında sıcak çatışmasının başlayacağı gerekçesiyle Lübnan'da yaşayan İngiliz vatandaşlarından ülkeyi terk etmelerini istedi. Çin ve İspanya'nın da aralarında olduğu bazı ülkeler, Lübnan'da yaşayan vatandaşlarına, ülkeyi terk etmeleri yönünde çağrı yaptı. Türk Dışişleri Bakanlığı'ndan henüz bu yönde bir çağrı yapılmazken, İsrail'in son saldırılarına ilişkin yapılan açıklamada "İsrail'in Lübnan'ı hedef alan saldırıları, İsrail'in tüm bölgeyi kaosa sürükleme çabasının yeni bir aşamasıdır. İsrail'e kayıtsız şartsız destek veren ülkeler, Netanyahu'nun siyasi çıkarları uğruna kan dökmesine yardım etmektedirler. Başta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi olmak üzere, uluslararası barış ve güvenliği korumakla sorumlu kurumların ve uluslararası toplumun gerekli tedbirleri gecikmeksizin alması şarttır." ifadelerine yer verildi.

LÜBNAN BAŞBAKANI MİKATİ'DEN İSRAİL'E TEPKİ

Lübnan Başbakanı Necip Mikati, İsrail'in saldırılarla ülkedeki köy ve beldeleri yok etmeyi amaçladığını, tüm yeşil alanları ortadan kaldırmayı planladığını söyledi. Başbakan, bu tür saldırıların sadece Lübnan için değil, tüm bölge için ciddi sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekerek, uluslararası toplumun bu duruma ciddi bir şekilde müdahale etmesi gerektiğinin altını çizdi.

İSRAİLLİ BAKANDAN LÜBNAN İÇİN 'TAMPON BÖLGE' ÖNERİSİ

İsrail Diaspora Bakanı Amichai Chikli, Lübnan'ın güneyinde yaşayan halkın sürülerek bölgede "tampon bölge" oluşturulması önerisinde bulundu. Chikli, sosyal medya hesabından İsrail ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalara ilişkin değerlendirmeler yaptı. Lübnan yönetiminin ülkenin güneyinde "egemenliğini sağlayamadığını" iddia eden Chikli, "İsrail ordusunun bölgeyi ele geçirmesi gerektiğini" ileri sürdü.

İSRAİL'DEN LÜBNAN HALKINA UYARI MESAJI

İsrail, Lübnanlıların telefonlarına "bulundukları yerleri hemen boşaltmaları" konusunda uyarı mesajı yolladı. Mesajlarda Lübnanlılara "bulundukları yerleri derhal boşaltmaları" çağrısı yapılırken, bunun İsrail'in yürüttüğü psikolojik savaş çerçevesinde gerçekleştirildiği vurgulandı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Lübnan'daki sivillere evlerini terk etmeleri çağrısında bulunarak, Hizbullah'ın onları insan kalkanı olarak kullandığını ve tehlike altında olduklarını savundu.

Uluslararası İlişkiler, Güvenlik, Politika, Lübnan, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Tam Ölçekli Savaş Uyarısı Gündemde - Son Dakika

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