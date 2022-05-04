Tapınağın duvarında bulunan figür ekipleri bile şaşırttı! 12. yüzyıldan kalma peri figürü gün yüzüne çıktı - Son Dakika
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Tapınağın duvarında bulunan figür ekipleri bile şaşırttı! 12. yüzyıldan kalma peri figürü gün yüzüne çıktı

04.05.2022 08:09
Tapınağın duvarında bulunan figür ekipleri bile şaşırttı! 12. yüzyıldan kalma peri figürü gün yüzüne çıktı

Apsara Ulusal İdaresi'nden arkeologlar, Kamboçya'nın kuzeybatısında yer alan Siem Reap eyaletindeki Angkor Arkeoloji Parkı'nda bulunan Angkor Thom tapınağında yeni figürler buldu. Yetkililer Takav Kapısı'nın geçidinde 12. yüzyıldan kalma peri figürlerinin yer aldığı oyma eserler ortaya çıkardıklarını açıkladı.

Apsara Ulusal İdaresi Pazartesi günü yayınladığı açıklamada, arkeologların Kamboçya'nın kuzeybatısında yer alan Siem Reap eyaletindeki Angkor Arkeoloji Parkı'nda 12. yüzyıldan kalma peri oymalarını keşfettiğini bildirdi.

EKİPLER ESERİ TAPINAĞIN KUZEY DUVARINDA BULDU

Taş oymalar, arkeologların restorasyon sırasında alt kısımdaki yapıdan bitki örtüsünü ve toprağı temizledikleri Angkor Thom tapınağının Takav Kapısı geçidinin kuzey duvarında fark edildi. Arkeolog Kim Seng Pheakdey, Apsara oymalı taş parçalarının ve diğer dekoratif heykellerin geçidin kuzey duvarı olarak kullanıldığını söyledi. Pheakdey, "Bu Apsara oymaları Bayon Tapınağı'nın sütunlarındaki Apsara'ya benziyor, diğer taş oymalar ise Takav Kapısı'nın yapısını süsleyenlerle aynı forma sahip" dedi.

HENDEĞE DÜŞEN ESERLER YERLERİNE KONULACAK

Pheakdey, arkeologların bir sonraki adımda yapılacak kazıda, geçidin kuzeyindeki hendeğe düşen Deva heykellerini bulup orijinal yerlerine geri koymayı amaçladıklarını söyledi. Takav Kapısı, 12. yüzyılın sonlarında Kral Jayavarman VII tarafından yaptırılan Angkor Thom'un beş kapısından biri. Angkor Thom, 1992 yılında Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) Dünya Mirası Listesi'ne giren 401 kilometrekarelik Angkor Arkeoloji Parkı'ndaki önemli tapınaklardan biri.

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Kamboçya'nın Ünlü Angkor Arkeoloji Parkı'nda 12. Yüzyıldan Kalma Taş Oymalar Bulundu Kamboçya'nın Ünlü Angkor Arkeoloji Parkı'nda 12. Yüzyıldan Kalma Taş Oymalar Bulundu Kamboçya'da 12. Yüzyıldan Kalma Taş Kabartmalar Bulundu Kamboçya'da 12. Yüzyıldan Kalma Taş Kabartmalar Bulundu

Kamboçya, Unesco, Yaşam, Dünya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Dünya Tapınağın duvarında bulunan figür ekipleri bile şaşırttı! 12. yüzyıldan kalma peri figürü gün yüzüne çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tapınağın duvarında bulunan figür ekipleri bile şaşırttı! 12. yüzyıldan kalma peri figürü gün yüzüne çıktı - Son Dakika
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