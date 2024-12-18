Tarihte bir ilk: Netanyahu işgal mesajını Hermon Dağı'ndan verdi - Son Dakika
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Dünya

Tarihte bir ilk: Netanyahu işgal mesajını Hermon Dağı'ndan verdi

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Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından bölgede işgale başlayan İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu bir ilke imza attı. Hermon Dağı'nda 7 Aralık sonrası işgal edilen bölgede konuşan Netanyahu buranın "İsrail'in güvenliği için öneminin arttığını" ifade ederken Suriye topraklarına giren ilk İsrail lideri oldu.

18.12.2024 07:10  Güncelleme: 07:35
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suriye'nin Hermon Dağı'nda yer alan ve Baas rejiminin devrilmesinin ardından tampon bölgede başlayan işgalin "İsrail'in güvenliğini sağlayacak düzenleme bulunana kadar" süreceğini belirtti.

İsrail ordusunun Hermon Dağı'nda 7 Aralık sonrası işgal ettiği bölgede konuşan Netanyahu, Suriye'deki son gelişmelerin ardından buranın "İsrail'in güvenliği için öneminin arttığını" ileri sürdü. Hermon Dağı'ndaki tampon bölgede işgale ilişkin mesajlar veren Netanyahu, "İsrail'in güvenliğini sağlayacak başka bir düzenleme bulunana kadar bu önemli noktada (Hermon Dağı'nda işgal edilen tampon bölge) kalmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Tarihte bir ilk: Netanyahu işgal mesajını Hermon Dağı'ndan verdi

HERMON DAĞI STRATEJİK BİR ÖNEME SAHİP

NewsWeek bunun görevdeki bir İsrail liderinin ilk kez Suriye topraklarına girmesi anlamına geldiğine dikkat çekerken Hermon Dağı'nın yüksekliğinden, Suriye, Lübnan ve İsrail'e yakınlığından dolayı stratejik bir öneme sahip olduğunu vurguladı. Newsweek'e konuşan uzmanlar ise İsrail'in eylemlerinin 1974 ateşkes anlaşmasını ihlal ettiğini ve zaten istikrarsız olan bölgeyi daha da istikrarsızlaştırabileceğini savunuyor.

Tarihte bir ilk: Netanyahu işgal mesajını Hermon Dağı'ndan verdi

YENİ BİRLİKLER KONUŞLANDIRILDI

İsrail medyasında yer alan haberlerde ise İsrail Savunma Kuvvetleri'nin Lübnan ve Suriye sınırına yeni birlikler konuşlandırdığı yazıldı.

Tarihte bir ilk: Netanyahu işgal mesajını Hermon Dağı'ndan verdi

İSRAİL'İN SURİYE SALDIRILARI

Suriye'de 27 Kasım'da şiddetlenen çatışmaların ardından 8 Aralık'ta 61 yılık Baas rejiminin çökmesiyle eş zamanlı, İsrail ordusunun Suriye'ye saldırıları arttı. Rejim ordusundan kalan askeri altyapı ve imkanları imha etmeye başlayan İsrail ordusu, Suriye toprağı olan Golan Tepeleri'ndeki işgalini genişletti.

Tarihte bir ilk: Netanyahu işgal mesajını Hermon Dağı'ndan verdi

Golan Tepeleri civarındaki tampon bölgeye giren İsrail ordusu, işgali daha ileriye taşıyarak başkent Şam'ın 25 kilometre yakınlarına kadar sokuldu. İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor. İsrail ile Suriye arasında 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması ile tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.

Tarihte bir ilk: Netanyahu işgal mesajını Hermon Dağı\'ndan verdi

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Son Dakika Dünya Tarihte bir ilk: Netanyahu işgal mesajını Hermon Dağı'ndan verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (22)

  • D Celik:
    AKP NIN SAYESINDE. BOP PROJESI BUYDU YILLARDAN BERI SÖYLÜYORUZ ISRAIL SURIYE YE GELECEK DIYE ANLAMADILAR. ESADA SAVAS ACAN AKP MURADINA ERDI. ERBAKAN HOCA HAKLIYDI 219 61 Yanıtla
  • D Celik:
    Tikir tikir isliyor akp sonunda israili suriye ye sokabildi. Bob projesi nin sonuna geldi ler. 151 35 Yanıtla
  • Emre Sunay:
    Tamamdır, fırsattan istifade oraya da çöktüler. Daha sittin sene bu mikropları söküp atamazsın ordan. 128 25 Yanıtla
  • D Celik:
    Akp de bize zafer olarak sunuyor suriye yi. Yersen anlasmali. Filistin de ayni Erdoganin tiki cikmiyor Amerika birsey derse. Ey Akpliler Birakin bu ayaklari 129 16 Yanıtla
  • Hiçkimse:
    böylece netenyaho karılı dağlarada sahip oldu islam aleminin yanlış politkaları sayesınde 120 12 Yanıtla
  • Aa:
    suriyede kazandık diye nara atanlar anıranlar nerdesiniz.Israil ile komşu olduk sayenizde 100 20 Yanıtla
  • YUSUF CANER:
    Allahin izniyle bugün Hem KINIYACAK hem de 2 GEMI dolusu yardim gönderecek. 81 18 Yanıtla
  • kenan sar:
    necmettin erbakan haklı çıktı. 84 11 Yanıtla
  • Ay Yıldız:
    allah sizlere nasip etmez inşallah 52 22 Yanıtla
  • fikret :
    teşekkürler akepe.. 21 2 Yanıtla
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