Tayland Başbakanı Srettha, rüşvet skandalı nedeniyle Anayasa Mahkemesi tarafından görevden alındı - Son Dakika
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Tayland Başbakanı Srettha, rüşvet skandalı nedeniyle Anayasa Mahkemesi tarafından görevden alındı

Tayland Başbakanı Srettha, rüşvet skandalı nedeniyle Anayasa Mahkemesi tarafından görevden alındı

Tayland Anayasa Mahkemesi, Başbakan Srettha'nın rüşvet skandalına karışmış birini kabineye ataması nedeniyle görevden alınmasına karar verdi. Kabine, yeni başbakan seçilene kadar görevde kalacak. Geçici başbakan olarak Pheu Thai partisinden Phumtham Wechayachai'nin atanması bekleniyor. Srettha, kararı saygıyla karşıladığını ve görevde olduğu süre boyunca etik davranmaya çalıştığını belirtti. Mahkeme, Srettha'nın Pichit Chuenban'ı bakanlığa atamasını etik ihlali olarak değerlendirdi.

14.08.2024 14:38
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Anayasa Mahkemesi, Srettha'nın rüşvet skandalına karışmış birini kabineye ataması nedeniyle 5'e karşı 4 oyla görevden alınmasına karar verdi.

Kabine, yeni başbakan seçilene kadar geçici olarak görevde kalacak. Geçici başbakan olarak Pheu Thai partisinden Phumtham Wechayachai'nin atanması bekleniyor.

Yeni başbakan seçimi için çeşitli adaylar öne çıkıyor. Bunlar arasında Pheu Thai Partisi'nden Paetongtarn Shinawatra, Bhumjaithai Partisi lideri Anutin Charnvirakul ve eski askeri yetkililer Prayuth Chan-ocha ile Prawit Wongsuwan bulunuyor.

Srettha, kararı saygıyla karşıladığını ve görevde olduğu süre boyunca etik davranmaya çalıştığını belirtti.

Mahkeme, Srettha'nın Pichit Chuenban'ı bakanlığa atamasını etik ihlali olarak değerlendirdi. Pichit, daha önce bir hakime rüşvet vermeye çalışmaktan hapis yatmıştı.

Bu dava, Tayland'daki siyasi çekişmeleri yansıtıyor. Mahkemeler ve bazı devlet kurumları, siyasi rakipleri zayıflatmak için kullanılıyor olarak görülüyor.

Srettha, partisi seçimlerde ikinci olmasına rağmen geçen yıl Ağustos'ta başbakan olmuştu. Bu gelişme, Tayland siyasetindeki karmaşık dengeleri ve güç mücadelelerini gösteriyor.

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Son Dakika Dünya Tayland Başbakanı Srettha, rüşvet skandalı nedeniyle Anayasa Mahkemesi tarafından görevden alındı - Son Dakika

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