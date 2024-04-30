Tayland'da maymunlar, kendi aleyhlerindeki pankartları parçaladı - Son Dakika
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Dünya

Tayland'da maymunlar, kendi aleyhlerindeki pankartları parçaladı

Tayland'ın Lopburi şehrinde, maymunlar turizmi protesto etmek amacıyla 30 posteri yırtarak parçaladı. Maymunlar, şehrin zengin tarihini gölgede bırakacak şekilde dikkat çekiyor ve artan saldırılar gerilimi artırıyor. Yerel halk, maymunların yakalanıp doğaya salınmasını talep ediyor.

30.04.2024 11:20
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Tayland'ın Lopburi şehrinde, bir grup maymun, kentteki maymun turizmini protesto eden 30 posteri yırtarak parçaladı. Bu turistik mekanın insan sakinleriyle iç içe yaşayan maymunlar, şehrin zengin tarihini gölgede bırakacak şekilde dikkat çekiyor. Ancak insan ve maymun arasındaki bu birliktelik pek de huzurlu değil. Artan maymun saldırıları nedeniyle gerilim tavan yapmış durumda ve bazıları maymunların bölgeden tamamen uzaklaştırılmasını istiyor.

Bir grup, maymunların orada yaşamasına karşı çıkan pankartlar astı. Ancak, maymunların genellikle geceye çekildiği saat 18.00 sularında, maymunlar sokaklara dökülerek bu pankartları parçaladı.

Yerel basın, yerel halkın Tayland Milli Parklar Departmanı ve maymun turizminden duyduğu memnuniyetsizliği dile getiren afişler astığını bildirdi. Afişler, yetkililerden maymunların yakalanıp doğaya salınmasını talep ediyordu. Lopburi, önemli bir gelir kaynağı olarak maymun turizmine bağımlı kalmakta ve her yıl Kasım'ın son Pazar günü Maymun Büfe Festivali düzenlemekte.

Son birkaç yılda maymunlar daha da yaramaz bir hale gelmiş.Covid kısıtlamaları nedeniyle azalan turist ziyaretleri, maymunların yiyecek bulma konusunda zorlanmasına neden oldu. Şimdi, yerel hükümet yetkilileri ve ordudan oluşan bir ekip, maymunları yakalayıp bir tesise taşımak için çalışmalar yürütüyor.

Tayland'da maymunlar, kendi aleyhlerindeki pankartları parçaladı
Tayland'da maymunlar, kendi aleyhlerindeki pankartları parçaladı
Tayland'da maymunlar, kendi aleyhlerindeki pankartları parçaladı

Tayland, Hayvanlar, Çevre, Turizm, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Tayland'da maymunlar, kendi aleyhlerindeki pankartları parçaladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tayland'da maymunlar, kendi aleyhlerindeki pankartları parçaladı - Son Dakika
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