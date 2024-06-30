Tayland'ı karıştıran Türk genci! Kendisiyle barışmayan eski kız arkadaşına neler yaptı neler - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Tayland'ı karıştıran Türk genci! Kendisiyle barışmayan eski kız arkadaşına neler yaptı neler

Tayland\'ı karıştıran Türk genci! Kendisiyle barışmayan eski kız arkadaşına neler yaptı neler

Güneydoğu Asya ülkesi Tayland'da kendisiyle barışmayan kız arkadaşının telefonunu gasp eden ve kadını utandırmak için özel fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşan 26 yaşındaki Emir isimli Türk genci ülkeyi resmen karıştırdı.

30.06.2024 10:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tayland'da 26 yaşındaki Emir isimli Türk gencinin eski kız arkadaşından intikam almak için izlediği yol ülkede deprem etkisi yarattı.

CEP TELEFONUNU ALIP KAÇTI

Polise gelen ihbarla ortaya çıkan olayda, genç adamın Bangkok'un merkezindeki AVM'nin otoparkında gördüğü sevgilisinin cep telefonunu kapıp kaçtığı öğrenildi.

Tayland'ı karıştıran Türk genci! Kendisiyle barışmayan eski kız arkadaşına neler yaptı neler

MÜSTEHCEN FOTOĞRAFLARINI PAYLAŞTI

Genç adam bununla da yetinmeyip ismi açıklanmayan kadını utandırmak için özel fotoğraflarını sosyal medyadan paylaştığını da itiraf etti.

14 KEZ ÜLKEYE GİRİŞ ÇIKIŞ YAPMIŞ

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Emir'in 14 kez Tayland'a giriş ve çıkış yaptığı da kayıtlara geçti. Polis Emir'i hırsızlık, korumalı bir bilgisayar sistemine izinsiz erişim, korumalı bilgisayar verilerine izinsiz erişim ve kamuya açık olabilecek müstehcen bilgisayar verilerini yaymakla suçladı.

Güneydoğu Asya, Tayland, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Tayland'ı karıştıran Türk genci! Kendisiyle barışmayan eski kız arkadaşına neler yaptı neler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (21)

  • ferhat eser: taylantta 2 defa bulundum herşey mükemmeldir ceza evleri hariç sana geçmiş olsun kardeş 56 22 Yanıtla
  • Atilla levent: ulan oglum hepsi birbirine benziyor başka bulaydin 20 1 Yanıtla
  • Kemal Demir: Bir Adana Manisa uğruna değer mi bu rezillik? 18 1 Yanıtla
    yıldıray yanık: Şimdi Samsun,İstanbul,konya yı yedi 23 0 ahmet bayrak: Sanirim Yalova Ankara Rize Rize Adana Konyaya oturdu 7 0 Beşiktaş 1903: Kemal Yıldıray bu ne harika gizli mesaj ?? 3 0
  • İbrahim ozturk: ferhat troll nasılsın 16 2 Yanıtla
  • Volkan null: denetimli serbestlikle salarlar bi kaç saat içinde ))) 1 8 Yanıtla
    mürsel sarıteke: Türkiye değil Tayland 12 3 Volkan null: o zaman kardeşi hayırlı işler Tayland hapishaneleri sıkıntılıdır 5 0
    • Tüm yorumlar için tıklayınız

20:01 Antalya Havalimanı’nda İsrail uçağı krizi “Yakıt verilmedi“ yalanının arkasından bakın ne çıktı Antalya Havalimanı'nda İsrail uçağı krizi! "Yakıt verilmedi" yalanının arkasından bakın ne çıktı
19:32 Kılıçdaroğlu’ndan Sinan Oğan’a zehir zemberek yanıt: Sana boyatmak için ayakkabılarımı bile vermem Kılıçdaroğlu'ndan Sinan Oğan'a zehir zemberek yanıt: Sana boyatmak için ayakkabılarımı bile vermem
19:29 İzmir’de 5 kişinin can verdiği patlamayla ilgili 1 gözaltı İzmir'de 5 kişinin can verdiği patlamayla ilgili 1 gözaltı
17:32 Bursa’daki anız yangını Uludağ Üniversitesi’ndeki ormanlık alana sıçradı Bursa'daki anız yangını Uludağ Üniversitesi'ndeki ormanlık alana sıçradı
17:10 İzmir’deki patlama anı kameralara yansıdı İzmir'deki patlama anı kameralara yansıdı
19:37 Türkiye İsrail’e petrol mü satıyor BOTAŞ’tan açıklama geldi Türkiye İsrail'e petrol mü satıyor? BOTAŞ'tan açıklama geldi
19:09 Mahalle ortasında patlatılan el yapımı bomba patlattılar Mahalle ortasında patlatılan el yapımı bomba patlattılar
18:48 Kiralarda yüzde 25 uygulaması 1 Temmuz’da bitiyor Kiralarda yüzde 25 uygulaması 1 Temmuz'da bitiyor
18:38 CHP Genel Başkanı Özgür Özel: 25 bin liranın altındaki asgari ücreti asla kabul etmiyoruz CHP Genel Başkanı Özgür Özel: 25 bin liranın altındaki asgari ücreti asla kabul etmiyoruz
17:37 Çalışanların skandal konuşmasını herkes duydu TRT Spor’da tuhaf canlı yayın kazası Çalışanların skandal konuşmasını herkes duydu! TRT Spor'da tuhaf canlı yayın kazası
17:20 98’nci Gazi Koşusu’nu, Dragon Flame ve jokeyi Akın Sözen kazandı 98'nci Gazi Koşusu'nu, Dragon Flame ve jokeyi Akın Sözen kazandı
17:17 CHP’li Kula Belediye Başkanı tutuklandı CHP'li Kula Belediye Başkanı tutuklandı
17:11 Beşiktaş’ın Di Maria’ya yaptığı teklif ortaya çıktı Beşiktaş'ın Di Maria'ya yaptığı teklif ortaya çıktı
17:01 Galatasaray’ın yıldızı Wilfried Zaha’ya Premier Lig’den 3 talip var Galatasaray'ın yıldızı Wilfried Zaha'ya Premier Lig'den 3 talip var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2024 21:46:45. #1.13#
SON DAKİKA: Tayland'ı karıştıran Türk genci! Kendisiyle barışmayan eski kız arkadaşına neler yaptı neler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement