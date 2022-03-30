Tayvan'da Covid-19 aşısı sebebi ile ölen kadının ailesine 200 bin dolar tazminat verilecek - Son Dakika
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Tayvan'da Covid-19 aşısı sebebi ile ölen kadının ailesine 200 bin dolar tazminat verilecek

30.03.2022 09:08
Tayvan'da Covid-19 aşısı sebebi ile ölen kadının ailesine 200 bin dolar tazminat verilecek

Tayvan'da, Covid-19 aşısı nedeniyle ölen kadının ailesine 200 bin dolar tazminat ödenmesine karar verildi. Kadının aşı sonrası nadir görülen kan pıhtılaşma bozukluğu sonucu hayatını kaybettiğini belirtildi.

Koronavirüs (Covid-19) ile mücadele için aşılamaların devam ettiği Tayvan'dan, Covid-19 aşılarına ilişkin dikkat çeken bir açıklama geldi. Tayvan Sağlık Bakanlığı tarafından görevlendirilen uzmanların katıldığı bir panelin ardından yapılan açıklamada, Tayvan'ın başkenti Taipei'de yaşayan 50'li yaşlarında olan Yu isimli bir kadının Covid-19 aşısına bağlı sebeplerden ötürü beyin kanaması geçirerek hayatını kaybettiği duyuruldu.

AİLESİNE 200 BİN DOLAR ÖDENECEK

Tayvan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklama Covid-19 aşısı sebebi ile hayatını kaybeden Yu'nun ailesine 200 bin dolar tazminat ödeneceği açıkladı. Sağlık Bakanlığı yaptığı ayrı bir açıklamada, Yu'nun, AstraZeneca aşısı olduğunu belirterek, çok nadir görülen ve kan pıhtılaşma bozukluğu sonucu hayatını kaybettiğini açıkladı.

DİĞER 6 VEFAT İÇİNDE ÖDEME YAPILACAK

Genel Müdür Chuang, Tayvan'da şu ana kadar aşı yüzünden hayatını kaybeden toplam 7 vakanın olduğunu ve "Yu" soyadlı kadının dışında hayatını kaybeden 6 hastanın ailelerine de ödeme yapılacağını kaydetti. Chuang ayrıca, hayatını kaybeden 6 kişiden 2'sinin Moderna, 3'ünü AstraZeneca, 1'inin Pfizer-BioNTech aşısı olduğunu bildirdi. Son olarak Tayvan'da aşı sonrasında hayatını kaybeden her kişi için 500 bin Tayvan doları (258 bin Türk lirası) ödeme yapıldığını aktaran Chuang, bu ölümlerin direkt aşı ile bağlantısının olmadığını ifade etti.

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Son Dakika Dünya Tayvan'da Covid-19 aşısı sebebi ile ölen kadının ailesine 200 bin dolar tazminat verilecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tayvan'da Covid-19 aşısı sebebi ile ölen kadının ailesine 200 bin dolar tazminat verilecek - Son Dakika
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