Tayvan'da karantinayı delen kişiye 258 bin TL'lik ceza - Son Dakika
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Tayvan'da karantinayı delen kişiye 258 bin TL'lik ceza

Tayvan'da karantinayı delen kişiye 258 bin TL'lik ceza

27.01.2021 13:12

Tayvan'ın Taichung kentinde yaşayan bir kişi defalarca karantinayı deldi.

Tayvan'ın Taichung kentinde yaşayan bir kişi defalarca karantinayı deldi. Komşuları tarafından ihbar edilen kişi 35 bin dolar ( yaklaşık 258 bin TL) para cezasına çarptırıldı.

Tayvan'ın Taichung kentinde yaşayan bir kişi defalarca karantinayı deldi. İsmi açıklanmayan kişinin, iş gezisi nedeniyle Çin'e seyahat ettiği ve 21 Ocak'ta ülkesine döndüğü ifade edildi. Söz konusu kişinin, ülkedeki karantina uygulaması gereği 14 günlük karantinaya girmesi gerekirken, defalarca karantinayı delen kişi, apartmanda yaşayan komşuları tarafından polise ihbar edildi.

KOMŞULARI İHBAR ETTİ

Taichung Belediye Başkanı Lu Shiow-yen, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ismi açıklanmayan kişinin karantinayı onlarca defa deldiğini belirterek," Bu sorumsuzluğu kınıyorum. Söz konusu kişi insan hayatını hiçe saydı.Komşularının ihbarını değerlendirdik. ve bu büyük sorumsuzluğu 35 bin dolarla cezalandırdık" diye konuştu.


Kaynak: DHA
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Son Dakika Dünya Tayvan'da karantinayı delen kişiye 258 bin TL'lik ceza - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tayvan'da karantinayı delen kişiye 258 bin TL'lik ceza - Son Dakika
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