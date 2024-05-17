Tayvan meclisinde ilginç anlar! Tasarının geçmesini engellemek için oylama kağıdını alıp kaçtı - Son Dakika
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Dünya

Tayvan meclisinde ilginç anlar! Tasarının geçmesini engellemek için oylama kağıdını alıp kaçtı

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Tayvan meclisinde reformlarla ilgili çıkan tartışmada arbede yaşandı. İktidar partisi DPP üyesi, reform tasarısının geçmesini engellemek için oylama kağıdını alıp kaçtı. O anlara ilişkin görüntü kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

17.05.2024 16:22  Güncelleme: 16:26
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Tayvanlı milletvekilleri, seçilmiş Cumhurbaşkanı Lai Ching-te'nin yasama çoğunluğu olmadan göreve başlamasına birkaç gün kala, mecliste yapılacak reformlarla ilgili sert bir tartışmanın yaşandığı parlamentoda birbirlerine girdi.

Tayvan meclisinde ilginç anlar! Tasarının geçmesini engellemek için oylama kağıdını alıp kaçtı

ORTALIK BİR ANDA KARIŞTI

Daha oylamalar başlamadan önce, bazı milletvekilleri yasama odasının dışında birbirlerine bağırdı ve birbirlerini itip kaktı, ardından da olaylar parlamentonun zeminine taşındı. Milletvekilleri, meclis başkanının koltuğunun etrafından dolandı, bazıları masaların üzerinden atladı ve meslektaşlarını yere düşürdü.

Tayvan meclisinde ilginç anlar! Tasarının geçmesini engellemek için oylama kağıdını alıp kaçtı

TASARIYI ALIP KAÇTI

Milletvekilleri arasında yaşanan kavganın ardından iktidardaki Demokratik İlerici Partisi üyesi Guo Guowen, yeni reformları içeren yasa paketinin geçmesini engellemek için tasarıyı alıp kaçtı. Kameralar tarafından kaydedilen o ana ilişkin görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Tayvan meclisinde ilginç anlar! Tasarının geçmesini engellemek için oylama kağıdını alıp kaçtı

Tayvan, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Tayvan meclisinde ilginç anlar! Tasarının geçmesini engellemek için oylama kağıdını alıp kaçtı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tayvan meclisinde ilginç anlar! Tasarının geçmesini engellemek için oylama kağıdını alıp kaçtı - Son Dakika
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