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TBMM Başkanı Şentop, BAE Federal Ulusal Konsey Başkanı Ghobash ile görüştü - Son Dakika

TBMM Başkanı Şentop, BAE Federal Ulusal Konsey Başkanı Ghobash ile görüştü

20.01.2022 15:03
TBMM Başkanı Şentop, BAE Federal Ulusal Konsey Başkanı Ghobash ile görüştü

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, BAE Federal Ulusal Konsey Başkanı Saqr Ghobash ile konsey binasında bir araya geldi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, BAE Federal Ulusal Konsey Başkanı Saqr Ghobash ile konsey binasında bir araya geldi. Görüşmeye, parlamento heyeti de katıldı.

TBMM Başkanı Şentop, Türkiye ile BAE'nin, geçmişe dayanan bir ilişkisinin olduğuna işaret ederek, "Bugün yeni ve dinamik bir döneme girmiş bulunuyoruz. Ekonomik ve ticari olarak da ciddi ilişkilerimiz mevcut" dedi. Şentop, iki ülke arasında her alandaki ilişkilerin ileri düzeye taşınması gerektiğini vurguladı. BAE Federal Ulusal Konsey Başkanı Ghobash ise Türkiye ile mevcut ilişkilerin çok daha ileri düzeye taşınmasını umduğunu belirtti. TBMM Başkanı Şentop ve parlamento heyeti, görüşme sonrasında Genel Kurul Salonunu gezdi, Ghobash'ın onurlarına verdiği yemeğe katıldı. Öte yandan görüşme öncesinde Şentop ve beraberindeki parlamento heyeti, Wahat Al Karama Şehitliğini ve Şeyh Zayed Camisi'ni ziyaret ederek, ilgililerden bilgi aldı.


TBMM Başkanı Şentop, BAE Federal Ulusal Konsey Başkanı Ghobash ile görüştü
TBMM Başkanı Şentop, BAE Federal Ulusal Konsey Başkanı Ghobash ile görüştü
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Birleşik Arap Emirlikleri, Mustafa Şentop, Parlamento, Türkiye, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya TBMM Başkanı Şentop, BAE Federal Ulusal Konsey Başkanı Ghobash ile görüştü - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: TBMM Başkanı Şentop, BAE Federal Ulusal Konsey Başkanı Ghobash ile görüştü - Son Dakika
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