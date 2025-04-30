TBMM Hukuk Heyeti, İsrail'in BM kısıtlamaları için Hollanda'da - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

TBMM Hukuk Heyeti, İsrail'in BM kısıtlamaları için Hollanda'da

TBMM Hukuk Heyeti, İsrail\'in BM kısıtlamaları için Hollanda\'da

Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail'in Birleşmiş Milletler kuruluşlarına yönelik kısıtlamalarının hukuki sonuçlarını değerlendiren danışma görüşü duruşmalarında Türkiye'nin sunumu için TBMM hukuk heyeti Hollanda'ya geldi. Heyette yer alan AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, "UNRWA hiçbir ülkenin tek taraflı eylemiyle ortadan kaldırılamaz" açıklamasında bulundu.

30.04.2025 21:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, Uluslararası Adalet Divanının(UAD)'deki duruşmalara katılmak ve temaslarda bulunmak üzere, Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Emrah Karayel ve TBMM Anayasa Komisyonu Üyesi ve AK Parti Denizli Milletvekili Cahit Özkan ile Hollanda'nın idari başkenti Lahey''e ulaştı.

Yüksel,Dışişleri Bakanlığının, İsrail''in BM Yakın Doğu''daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansını (UNRWA) yasaklamasına ilişkin bugün UAD''de sözlü sunum yapacağını belirtti.

"AÇIK BİR SALDIRI"

"UNRWA'nın Filistinli mültecilere sağladığı hizmetler hayati önem taşımaktadır" diyen Yüksel, İsrail'in 28 Ekim 2024'te çıkardığı yasalarla UNRWA'nın faaliyetlerini sonlandırma girişiminin, uluslararası hukuk bakımından açık bir saldırı niteliği taşıdığını belirtti.

İsrail''in kısıtlamaları nedeniyle Gazze'deki insani krizin giderek derinleştiğini vurgulayan Yüksel, BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi verilerine göre, 15 Nisan itibarıyla 294'ü BM personeli olmak üzere en az 417 yardım çalışanının hayatını kaybettiğini söyledi.

"TEK TARAFLI EYLEMİYLE ORTADAN KALDIRILAMAYACAKTIR"

UAD'nin vereceği danışma görüşünün, UNRWA'nın Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs dahil işgal altındaki tüm Filistin topraklarında çalışma ve hizmet sunma yetkisinin uluslararası hukuk çerçevesinde kesin şekilde teyit edeceğini belirten Yüksel, UNRWA'nın varlık nedeninin ve meşruiyetinin hiçbir ülkenin tek taraflı eylemiyle ortadan kaldırılamayacağını ifade etti.

Yüksel, danışma görüşünün, son dönemde UNRWA'ya finansman kesintisi yapan veya ajansın işgal altındaki topraklardaki varlığını sorgulayan üye devletlerin tutumlarını yeniden değerlendirmelerine neden olacağını kaydetti.

"İNSANİ KRİZ BELKİ DE ÖNLENMİŞ OLACAKTI"

Gazze'deki insani krizin boyutlarının her geçen gün arttığına dikkati çeken Yüksel, şu değerlendirmede bulundu:

"UNRWA'nın hukuki statüsünün, en yüksek adli merci olan UAD tarafından teyit edilmesi, uluslararası toplumun ajansa yönelik finansal desteğini artırmasını teşvik edecek, İsrail'in UNRWA'ya yönelik kara propaganda kampanyasının etkilerini azaltacaktır. UNRWA'nın Gazze ve işgal altındaki Filistin topraklarında tam kapasiteyle çalışmasına izin verilseydi bu vahim insani kriz belki de önlenmiş olacaktı."

"HUKUKİ BİR SORUMLULUK"

İsrail'e karşı etkin önlemler alınmadığı sürece Gazze'de kaosun, anarşinin ve soykırıma varan toplu katliamların süreceğini belirten Yüksel, Türkiye olarak UAD'nin vereceği danışma görüşünün hukuki, tarihi ve ahlaki bir sorumluluk olduğuna inandıklarını söyledi.

Yüksel, UAD'nin bu konuda vereceği yeni danışma görüşünün diğer danışma görüşlerinden farklı olarak bağlayıcı nitelik taşıyabileceğini sözlerine ekledi.

Diplomasi, Diplomasi, Politika, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya TBMM Hukuk Heyeti, İsrail'in BM kısıtlamaları için Hollanda'da - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emekli astsubay vahşetinde ’’geride mektup bıraktılar’’ iddiası Emekli astsubay vahşetinde ''geride mektup bıraktılar'' iddiası
Dünya Bankası uyardı: Görülmeyen seviyelere düşebilir Dünya Bankası uyardı: Görülmeyen seviyelere düşebilir
Trump’tan iki ülkeyi küplere bindirecek karar Biri Türkiye’nin komşusu Trump'tan iki ülkeyi küplere bindirecek karar! Biri Türkiye'nin komşusu
İngiltere ve ABD’den Husilere yönelik hava saldırısı İngiltere ve ABD'den Husilere yönelik hava saldırısı
İBB’ye 2. dalga operasyonu Gözaltına alınan 18 kişi tutuklandı İBB'ye 2. dalga operasyonu! Gözaltına alınan 18 kişi tutuklandı
Zincir marketlerde satılan peynir markası yaptığı hileyi kabul etti Zincir marketlerde satılan peynir markası yaptığı hileyi kabul etti
ABD’nin yeni Türkiye Büyükelçisi belli oldu Hafize Gaye Erkan’ın eski patronu ABD'nin yeni Türkiye Büyükelçisi belli oldu! Hafize Gaye Erkan'ın eski patronu
Sancaktepe’de fabrika yangını Sancaktepe'de fabrika yangını
Bunalıma giren müteahhit, lüks otomobilinde intihar etti Bunalıma giren müteahhit, lüks otomobilinde intihar etti
42 ilde FETÖ operasyonu Gizlendiği yerde böyle yakalandı 42 ilde FETÖ operasyonu! Gizlendiği yerde böyle yakalandı
Trafik cezaları değişiyor Bunu yapanın ehliyeti iptal edilecek Trafik cezaları değişiyor! Bunu yapanın ehliyeti iptal edilecek

06:56
1 Mayıs tedbirleri Bazı metro ve metrobüs durakları çift yönlü kapatıldı
1 Mayıs tedbirleri! Bazı metro ve metrobüs durakları çift yönlü kapatıldı
22:08
İsrail’de yangın felaketi 5 ülkeye uluslararası yardım çağrısı yapıldı
İsrail'de yangın felaketi! 5 ülkeye uluslararası yardım çağrısı yapıldı
21:52
Kadın sürücüye ’’çakarlı’’ araç kullanımı pahalıya patladı
Kadın sürücüye ''çakarlı'' araç kullanımı pahalıya patladı
21:19
İşte İmamoğlu’nun cezaevinde çekilen ilk fotoğrafı
İşte İmamoğlu'nun cezaevinde çekilen ilk fotoğrafı
20:47
’’Zorunlu eğitim kısalacak mı’’ sorusuna Bakan Tekin’den dikkat çeken yanıt
''Zorunlu eğitim kısalacak mı?'' sorusuna Bakan Tekin'den dikkat çeken yanıt
09:46
Kaçırdığı otobüsün önünü neden kestiğini anlattı: Yolda bayılmışım
Kaçırdığı otobüsün önünü neden kestiğini anlattı: Yolda bayılmışım
09:38
Ferdi Tayfur’un ardından miras kavgası devam ediyor
Ferdi Tayfur'un ardından miras kavgası devam ediyor
09:34
Altın yatırımcısı yine umduğunu bulamadı
Altın yatırımcısı yine umduğunu bulamadı
09:23
Hindistan’da otelde yangın: 15 ölü
Hindistan'da otelde yangın: 15 ölü
09:20
Borsa İstanbul operasyonu: 12 kişi gözaltına alındı
Borsa İstanbul operasyonu: 12 kişi gözaltına alındı
09:17
Hindistan Süper Kupası’nda arı saldırısı Hakem ölümden döndü
Hindistan Süper Kupası'nda arı saldırısı! Hakem ölümden döndü
09:11
İspanya’ya 5 saniyenin zararı çok büyük
İspanya'ya 5 saniyenin zararı çok büyük
09:09
Atilla Atasoy: Evde çırılçıplak dolaşırım, depreme de öyle yakalandım
Atilla Atasoy: Evde çırılçıplak dolaşırım, depreme de öyle yakalandım
08:59
Muğla’nın Datça ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem
Muğla'nın Datça ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2025 07:14:17. #7.12#
SON DAKİKA: TBMM Hukuk Heyeti, İsrail'in BM kısıtlamaları için Hollanda'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.