Yeni bir Birleşmiş Milletler mi doğuyor? "Alternatif arayışlar var"

Ukrayna, Gazze, Lübnan ve Suriye'de devam eden çatışmalar küresel güvenliği tehdit ederken çözüm arayışlarını Haberler.com'da Abdurrahman Yazıcı Türk Dünyası Derneği Genel Başkanı Halit Kanak ile değerlendirdi. Programda artan çatışmalara karşı Birleşmiş Milletler'in görevini yeterince yerine getiremediğini belirten Kanak, BM'ye olan güvenin sarsıldığını vurguladı.

"BİRLEŞMİŞ MİLLETLER YETERSİZ, YENİ ARAYIŞLAR VAR"

Halit Kanak, Birleşmiş Milletler'in (BM) günümüz krizlerini çözmede yetersiz kaldığını ifade ederek, uluslararası toplumun yeni çözüm odaklarına ihtiyaç duyduğunu belirtti. "Birleşmiş Milletler, ülkeler arası krizlerin çözümünde çok başarılı olamıyor. İnsanlar, alternatif bir Birleşmiş Milletler arayışı içinde" diyen Kanak, mevcut sistemin reforme edilmesi gerektiğini savundu.