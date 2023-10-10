Tebessümü dünyada yankı uyandırmıştı! Operasyonda rehin alınan İsrailli yaşlı kadın kurtarıldı

Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e yönelik başlattığı Aksa Tufanı operasyonunda birçok insan rehin alındı. Bunlardan birisi de 85 yaşındaki Yaffa Adar isimli kadın oldu. Rehin alınırken kameralara gülümseyen yüzüyle yansıyan yaşlı kadın, İsrail ordusunun operasyonu ile kurtarıldı.

CUMARTESİ GÜNÜ ÇATIŞMALAR BAŞLADI

Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları, cumartesi sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı operasyon başlattığını açıkladı. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar bölgedeki yerleşim yerlerine girdi. İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığını duyurdu.

2 TARAFTAN DA BİRÇOK KİŞİ REHİN ALINDI

Saldırılarda Filistin ve İsrail'de çok sayıda insan hayatını kaybetti, binlerce insan da yaralandı. Öte yandan bir grup ise rehin alındı. 85 yaşındaki İsrailli Yaffa Adar da bunlardan biriydi. Adar'ın rehin alınırken ve sonrasında kaydedilen görüntülerinde gülümsemesi dünyada gündem oldu. Bugünse yaşlı kadının kurtarıldığı öğrenildi. Yayınlanan görüntülerde Adar'ın sağlıklı ve iyi olduğu görüldü.