 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Tebessümü dünyada yankı uyandırmıştı! Operasyonda rehin alınan İsrailli yaşlı kadın kurtarıldı - Son Dakika

Tebessümü dünyada yankı uyandırmıştı! Operasyonda rehin alınan İsrailli yaşlı kadın kurtarıldı

Son Güncelleme: 10.10.2023 11:39

Hamas'ın İsrail'e yönelik başlattığı operasyonda rehin alınan ve o anlarda gülümsemesiyle yankı uyandıran 85 yaşındaki kadın, kurtarıldı. Kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e yönelik başlattığı Aksa Tufanı operasyonunda birçok insan rehin alındı. Bunlardan birisi de 85 yaşındaki Yaffa Adar isimli kadın oldu. Rehin alınırken kameralara gülümseyen yüzüyle yansıyan yaşlı kadın, İsrail ordusunun operasyonu ile kurtarıldı.

CUMARTESİ GÜNÜ ÇATIŞMALAR BAŞLADI

Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları, cumartesi sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı operasyon başlattığını açıkladı. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar bölgedeki yerleşim yerlerine girdi. İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığını duyurdu.

2 TARAFTAN DA BİRÇOK KİŞİ REHİN ALINDI

Saldırılarda Filistin ve İsrail'de çok sayıda insan hayatını kaybetti, binlerce insan da yaralandı. Öte yandan bir grup ise rehin alındı. 85 yaşındaki İsrailli Yaffa Adar da bunlardan biriydi. Adar'ın rehin alınırken ve sonrasında kaydedilen görüntülerinde gülümsemesi dünyada gündem oldu. Bugünse yaşlı kadının kurtarıldığı öğrenildi. Yayınlanan görüntülerde Adar'ın sağlıklı ve iyi olduğu görüldü.

Filistin, İsrail, Hamas, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Tebessümü dünyada yankı uyandırmıştı! Operasyonda rehin alınan İsrailli yaşlı kadın kurtarıldı - Son Dakika


Son Dakika
11:42 Camia ona güvenmeyip ne yapsın! İsmail Kartal'ın muhabire verdiği cevap taraftarı mest etti
11:35 İsrail'in suikast listesi! Özel timlerin ilk hedefi bu 4 ismi öldürmek
11:26 Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun: Sultangazi'yi borçsuz ayağa kaldırdık
11:25 Haluk Akakçe hayatını kaybetti, haberi alan Tuba Ünsal ağlayarak hastaneye koştu
11:22 İsrail bölgede katliam yapıyor! Kızının cansız bedenini kucağına alan babanın dudaklarından tek cümle döküldü
11:20 Trabzonspor, Nenad Bjelica ile sözleşme feshi konusunda anlaştı
11:19 Tebessümü dünyada yankı uyandırmıştı! Operasyonda rehin alınan İsrailli yaşlı kadın kurtarıldı
11:18 Çeçen lider Kadirov: Düzeni sağlamak için ordumu Filistin'e gönderebilirim
10:51 Kimler yararlanabilecek, ödeme ne zaman yapılacak? İşte emekliye 5 bin TL ikramiyesinin ayrıntıları
10:47 Güne yükselişle başlayan Dolar/TL 27,7280 seviyelerinden işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2023 12:13:09. #1.13#
SON DAKİKA: Tebessümü dünyada yankı uyandırmıştı! Operasyonda rehin alınan İsrailli yaşlı kadın kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement