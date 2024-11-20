Tesisatçı, tadilat esnasında bir teneke altın buldu! İşte kendisine düşen pay - Son Dakika
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Dünya

Tesisatçı, tadilat esnasında bir teneke altın buldu! İşte kendisine düşen pay

Tesisatçı, tadilat esnasında bir teneke altın buldu! İşte kendisine düşen pay

Avusturya'nın Viyana kentindeki bir eve tadilat için giden tesisatçı, boruların arasında gömülü kutunun içinde 2 milyon Euro (73 milyon 157 bin TL) değerinde altın bulundu. Tesadüfen bulunan altınlar ev sahibi ve tesisatçı arasında bölündü.

20.11.2024 12:08
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Avusturya'nın Viyana kentinin Penzing bölgesinde tadilatı yapılan bir evin bodrum katında tesisat işçisi, tesadüfen bir teneke içerisinde 30 kilo ağırlığında altın para buldu.

Tedilat esnasında bulduğu bir teneke altın, tesisatçının hayatını değiştirdi

EŞİT OLARAK PAYLAŞTIRILDI

İkinci Dünya Savaşı sırasında gömüldüğü tahmin edilen altın paraların değerinin 2 milyon Euro (73 milyon 157 bin TL) olduğu öğrenildi. Ülkedeki yasalar gereği bu para mülk sahibi ile bulan kişi arasında eşit olarak paylaştırıldı.

Avusturya, Güncel, Viyana, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Tesisatçı, tadilat esnasında bir teneke altın buldu! İşte kendisine düşen pay - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • tamer Yigit kuşdemir:
    Bizde olsa devlet el koyar 28 0 Yanıtla
  • Elif Ergul:
    Ülkedeki yasa gereği diyor, bizde bulunsa kime giderdi acaba çok ta düşünmeye gerek yok ! 17 0 Yanıtla
  • Lutfu Borazanoglu:
    %40 bulanın gerisi devletin 0 2 Yanıtla
  • Tuna güler:
    Bizde devlet el koyar bulanı içeri atar bu konuda konuşma ve yayın yasağı getirir. 0 0 Yanıtla
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